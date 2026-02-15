Predstavnik trgovaca upozorio na tri problema zabrane alkohola: 'Možda će neki pokretati tužbe'

Splićani nisu jedini kojima je preko glave noćnih tučnjava, uriniranja i buke alkoholiziranih mladih i turista, pa još neki najavljuju uvođenje zabrane prodaje alkohola u trgovinama nakon 20 sati.

RTL Danas razgovarao je o najavljenoj zabrani alkohola u turističkim središtima s predstavnikom trgovaca u Udruzi poslodavaca Mirkom Budimirom.

"Pa mi mislimo da nije potrebno donositi nikakav zakon da je to već postojećim zakonima riješeno. Ako gledamo mlade da zaštitimo od alkohola već imamo u zakonu, odredbu da se ne smije prodavati mlađima od 18 godina alkohol. I toga se trgovci pridržavaju. Ako gledamo ove događaje koje imamo u komunalnom redu znači narušavanje komunalnog reda. Svi smo mi poduzetnici, pa i mi građani plaćamo komunalni komunalni doprinos i to bi trebale komunalne službe, odnosno gradovi rješavati sa svojim komunalnim službama", komentirao je Budimir zabranu alkohola.

"Alkohol nije uopće dostupan jer mi ne smijemo prodavati mladima, mlađima od 18 godina, a oni koji žele poslije i imaju više od 18 godina i koji su, ajmo tako reći pod navodnicima malo više volje popiti - oni to mogu kupiti. Do vremena kad ograničenje nastupa kako se predvidjelo", objasnio je Budimir kako alkohol tako neće postat manje dostupan mladima, jer je već zabranjena prodaja mlađima od 18.

"Ako dođe do donošenja ovoga Zakona, odnosno ako lokalne zajednice budu donosile svoje zakonske akte i budu branile, to će biti i logistički i financijski teret trgovcu. Logistički će biti kako se organizirati i kako U datom trenutku će to biti 20, 20 ili 21. Ili će to biti 22 sata i reći mi više ne prodajemo alkohol", pojasnio je.

Kako bi to moglo funkcionirati?

"Možete zamisliti kako to izgleda u jednome supermarketu gdje imate u tom trenutku možda 50, 100 kupaca. Kako će to izgledati, to je jedan problem. Drugi problem je financijski. Ako ćemo mi to morati fizički da odvajamo fizički, posebno police, posebno frižidere. To je dodatna velika financijska ulaganja i to će biti veliki izdatak za trgovce. I treće, to je pravna nesigurnost. Mi ne znamo koja će lokalna zajednica to uvesti koliko će to trajati i da li će to trajati tjedan dana, da će to trajati mjesec dana, da će to trajati. Ne znam koliko će to iduće godine trajati i ako budemo prisiljeni nabavljati opremu, što s tom opremom kasnije, tako da se tu dosta stvari otvara", rekao je Budimir.

"Uglavnom je gore sjeverni dio. Ako gledamo ovaj južni mediteranski, gdje mi pripadamo i tim turističkim zemljama. Tu baš nije sve to imamo negdje točkasto. Mislim da nešto u Rimu nešto ima Grčka, sitno, nešto sitno, Španjolska. Znači, to nije kod onih koji bi s kojima se mi trebali uspoređivati naše gospodarstvo, odnosno naš turizam to nije. To nije uvedeno. Ako gledamo ovaj i gore sjeverni dio vidimo da su neke uvele i od 22 sata, ne od od 8 sati", objasnio je europsku situaciju drugih zemalja koje su uvele tu zabranu.

"Benzinske su poseban slučaj, benzinske su se pretvorile u supermarkete i to smo mi kao udruga i trgovci upozoravali kad se donosio ovaj Zakon o radu nedjeljom. Da ćemo imati nove formate i sad su nam se razbili formati po benzinskim i na benzinskim. Na njih se, koliko sam ja sad vidio iz medija to neće odnositi. I mi sad imamo jednu apsurdnu situaciju. Mi imamo Zakon o cestovnom prometu gdje je zabranjeno pod utjecajem alkohola upravljati motornim vozilom. A kad vi dođete točiti gorivo, vam se nudi da kupujete alkohol. Znači, to su neke apsurdne. Ako bi vukli paralele sa ovim turistima, što kod nas rade ove komunalne probleme koje kažemo, tako da je, da je, to je, to će, opet se javiti nelojalna konkurencija, opet će se javiti. Tu će opet biti dosta problema. Možda će čak neke skupine i tužbe neke pokretati, a to ne znam", rekao je Budimir, kada je riječ o potencijalnim problemima koji mogu nastati.

Moguće tužbe

Budimir je naveo kako oni "još ne razmišljaju o tužbama".

"Ne znamo što će što će biti i kako će se donijeti u kojoj će se formi i da li će se donijeti u kojoj će se formi donijeti taj taj zakon. Što se tiče radnog vremena, to je isto bilo u vašem prilogu. Zakonom o trgovini sadašnjim postojećim je ograničeno radno vrijeme. Tjedan kad se ne radi nedjeljom, Znači, može se raditi 90 sati ni sata više. Znači, ne može trgovina raditi 24 sata", rekao je.

Dotaknuo se i rada nedjeljom rekavši: "Pa ne samo da obrtnici imaju problema sa s radom nedjeljom. Mali obrtnici imaju i mali divovi, odnosno jednostavno trgovačko društvo. Znači, svi mi imamo problema s tom nedjeljom kojom ne radimo. Mi smo na to upozoravali, pa i veliki trgovci, imaju problema. I sad to dolazi na naplatu na naplatu. Šteta što nismo neki".