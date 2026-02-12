U Split stižu zabrane i stroža pravila! Što će biti s Ultrom? 'Te scene nisu dopustive!'

Ljetne noći u Splitu trebale bi biti bez alkohola s kioska i iz trgovina. Gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je da će od 20 sati do šest ujutro prodaja alkohola biti ograničena.

Zabrana prodaje neće se primjenjivati na ugostiteljske objekte već na "liker shopove" i trgovine. Uz to, donijet će se i stroža pravila za rad ugostiteljskih objekata.

Reporter RTL-a Danas Rade Županović o zabrani i alkoholu razgovarao je sa splitskim gradonačelnikom.

Ima li pomaka i nade za Split vezano uz probleme u centru grada, s ovim novim prijedlogom?

Vrijeme će pokazati. Činimo sve da bi mjere koje smo zamislili, a ovo je jedna od njih, i ostvarili. Izmjenom Zakona o trgovini želi se regulirati radno vrijeme, odnosno prodaja alkohola. Scene iz centra Splita nisu dopustive. Želimo brendirati grad u drugom smjeru kroz Plan upravljanja destinacijom, koji je bitan za budućnost Splita. Želimo pokazati da Split nije samo party destinacija, nego da može ponuditi puno toga u kulturi, sportu, znamenitosti i more. Očekujemo rezultate.

Iz aktualne oporbe, nekad splitske gradske vlasti, čuju se kritike. Kažu da je ideja ukradena i da su oni pokušali to provesti, uputili dopise Vladi i dobili odbijenicu. Pitaju se kako to danas može?

Imali su četiri godine i nisu to iskoristili. Četiri godine su mogli pisati koliko su htjeli, ali nisam baš vidio dopise tadašnjeg gradonačelnika. No, to je prošlost i na to se ne treba osvrtati. Mislim da je nebitno tko je prvi, drugi... Bitno je da dobijemo rezultate i na tome radimo, a građani su nam prvi. Tu smo zbog njih.

Očekujete li da će nove odluke poremetiti priljev ljudi i da ćete izgubiti dio gostiju s obzirom na to da Split posljednjih godina bilježi rekordne rezultate.

Pokušavamo ići u sasvim novom smjeru što se tiče turizma u Splitu. Želimo kroz određene događaje i manifestacije, poput Europskog ragbi prvenstva ovoga ljeta, Splitskog ljeta, Splitskog festivala i Melodija Jadrana. privući goste koji će uživati u gradu i događajima. Bitna nam je istočna obala, za što se izrađuje urbanistički plan uređenja, da ondje bude kongresni centar. To je ono što nas usmjerava da idemo poboljšati ponudu u Splitu. Hotel Marjan će se otvoriti početkom 2027. godine. Sve to pokazuje drugačiji smjer grada.

Znači li to da se odmičemo od dosadašnje u turizmu - mladi, party destinacija... Ostaje li Ultra u Splitu?

Mi smo otvoreni grad prije svega, svatko tko želi neka dođe u Splitu i uživa u njemu. Ali moramo imati kvalitetnu ponudu za sve goste. Uvijek su nam poželjni oni gosti koji će dati doprinos gradu Splitu i građanima.

Još jedan veliki problem u centru grada su noćni klubovi. Ovim zakonom oni nisu obuhvaćeni, imate li plan za taj problem?

Uputili smo dopis uz izmjene Zakona o trgovini, da se izmjeni Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Očekujemo da se određene stvari dogode da vidimo kako ćemo sve to regulirati. No ključan je za Split dokument Plan upravljanja destinacijom koji će definirati razvoj grada.