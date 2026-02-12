FREEMAIL
RADIKALNE PROMJENE /

U Split stižu zabrane i stroža pravila! Što će biti s Ultrom? 'Te scene nisu dopustive!'

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta komentirao je najavljene promjene vezane uz zabranu alkohola

12.2.2026.
20:02
RTL Danas
Ljetne noći u Splitu trebale bi biti bez alkohola s kioska i iz trgovina. Gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je da će od 20 sati do šest ujutro prodaja alkohola biti ograničena.

Zabrana prodaje neće se primjenjivati na ugostiteljske objekte već na "liker shopove" i trgovine.  Uz to, donijet će se i stroža pravila za rad ugostiteljskih objekata.

Reporter RTL-a Danas Rade Županović o zabrani i alkoholu razgovarao je sa splitskim gradonačelnikom. 

Ima li pomaka i nade za Split vezano uz probleme u centru grada, s ovim novim prijedlogom? 

Vrijeme će pokazati. Činimo sve da bi mjere koje smo zamislili, a ovo je jedna od njih, i ostvarili. Izmjenom Zakona o trgovini želi se regulirati radno vrijeme, odnosno prodaja alkohola. Scene iz centra Splita nisu dopustive. Želimo brendirati grad u drugom smjeru kroz Plan upravljanja destinacijom, koji je bitan za budućnost Splita. Želimo pokazati da Split nije samo party destinacija, nego da može ponuditi puno toga u kulturi, sportu, znamenitosti i more. Očekujemo rezultate. 

Iz aktualne oporbe, nekad splitske gradske vlasti, čuju se kritike. Kažu da je ideja ukradena i da su oni pokušali to provesti, uputili dopise Vladi i dobili odbijenicu. Pitaju se kako to danas može?

Imali su četiri godine i nisu to iskoristili. Četiri godine su mogli pisati koliko su htjeli, ali nisam baš vidio dopise tadašnjeg gradonačelnika. No, to je prošlost i na to se ne treba osvrtati. Mislim da je nebitno tko je prvi, drugi... Bitno je da dobijemo rezultate i na tome radimo, a građani su nam prvi. Tu smo zbog njih. 

Očekujete li da će nove odluke poremetiti priljev ljudi i da ćete izgubiti dio gostiju s obzirom na to da Split posljednjih godina bilježi rekordne rezultate. 

Pokušavamo ići u sasvim novom smjeru što se tiče turizma u Splitu. Želimo kroz određene događaje i manifestacije, poput Europskog ragbi prvenstva ovoga ljeta, Splitskog ljeta, Splitskog festivala i Melodija Jadrana. privući goste koji će uživati u gradu i događajima. Bitna nam je istočna obala, za što se izrađuje urbanistički plan uređenja, da ondje bude kongresni centar. To je ono što nas usmjerava da idemo poboljšati ponudu u Splitu. Hotel Marjan će se otvoriti početkom 2027. godine. Sve to pokazuje drugačiji smjer grada. 

Znači li to da se odmičemo od dosadašnje u turizmu - mladi, party destinacija... Ostaje li Ultra u Splitu?

Mi smo otvoreni grad prije svega, svatko tko želi neka dođe u Splitu i uživa u njemu. Ali moramo imati kvalitetnu ponudu za sve goste. Uvijek su nam poželjni oni gosti koji će dati doprinos gradu Splitu i građanima. 

Još jedan veliki problem u centru grada su noćni klubovi. Ovim zakonom oni nisu obuhvaćeni, imate li plan za taj problem?

Uputili smo dopis uz izmjene Zakona o trgovini, da se izmjeni Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Očekujemo da se određene stvari dogode da vidimo kako ćemo sve to regulirati. No ključan je za Split dokument Plan upravljanja destinacijom koji će definirati razvoj grada.

SplitAlkoholTomislav ŠutaGradonačelnikUltra Europe
