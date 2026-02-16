Doznajemo koji će gradovi uvesti zabranu prodaje alkohola, trgovci: 'Opet smo meta!'

Nakon odmora na plaži, neki se turisti odluče za dobru noćnu zabavu. Buka, nered, uriniranje - sve to svakog ljeta gledaju Splićani pa je gradonačelnik, Tomislav Šuta, prvi najavio da će iskoristiti izmjene zakona i zabraniti prodaju alkohola u trgovinama nakon 20 sati.

"Želimo kvalitetu gostiju na jednu višu razinu i da se svi osjećaju dobro u Splitu. Cilj je da one scene iz kasnih noćnih sati se eliminiraju iz samog središta grada", objašnjava Šuta.

Lani su izdali oko 800 kazni po 300 eura za pijančevanje po Splitu. Stanovnici stare gradske jezgre nisu uvjereni da će zabrana alkohola spriječiti scene kojima svjedoče.

Evo što nam je ispričala Blanša Čolak, stanarka splitske gradske jezgre: "Od tučnjave, lupaju šakama po izlozima, hvala Bogu nije se ništa razbilo. Povlače štekate, urlikanje, skupe se nasred ulice, skaču, urliču. Pa mokre po crkvama, penju se po portalima, svašta".

Tko sve još najavljuje zabranu?

Split je prvi, ali ne i jedini. Gradonačelnik Novalje, Ivan Dabo, potvrdio nam je da će uvesti zabranu prodaje alkohola u noći u gradskoj jezgri, dok partijaneri na Zrću mogu biti mirni. Tamo nikakvih zabrana neće biti. Istim putem će i Makarska.

Prije tri godine tražili smo da lokalne jedinice same odlučuju kako će upravljati svojim mjestom, kaže zamjenica gradonačelnika Makarske, Antonia Radić Brkan.

"Problem su trgovine, poput suvenirnica, koje posluju i kao tobaco i liker shopovi. I to ćemo moći regulirati. Ali ono što ostaje je problem pekara. Prodaju alkohol i rade cijelu noć. Najveći dio problema, ometanja javnog reda i mira, se događa upravo ispred pekara", kaže.

Nemaju puno incidentnih situacija, dodaje, ali ima buke i smeća tijekom ljeta. Njihovim primjerom mogla bi krenuti i Rijeka. "S obzirom na neke nemile događaje u samom centru Rijeke, mi ćemo svakako razmotriti tu mogućnost. Prije donošenja zakona nezahvalno je i nezgodno govoriti o kojim dijelovima grada i kojim ograničenjima je riječ", kaže riječka gradonačelnica Iva Rinčić.

Kako je to u Europi?

Zabrana prodaje alkohola u noćnim satima u trgovinama u Europi nije novost. U Škotskoj je onemogućena od 22 sata do 10 ujutro. Zabranu imaju i Norveška i Finska, kao i Baltičke zemlje.

U Poljskoj je odluka prepuštena gradovima, što su brojni uveli. U Francuskoj zabrane vrijede tek u dijelovima Pariza, a u Portugalu se na to odlučio tek grad Porto. U Španjolskoj se s razuzdanim turistima tako bore na Majorci i Ibizi.

Zabranu je uvela i Malta, dok u Grčkoj odlučuju lokalne jedinice. Ne prodaji alkohola rekla je Slovenija, te dijelovi Budimpešte.

Trgovci se žale

Trgovci pak kažu - opet smo meta, ovo je novi financijski udarac na nas. "Ograničenje cijena, zabrana rada nedjeljom, sad zabrana prodaje alkohola, sve mjere koje se donose su kontra trgovaca.

Na nama je da ne damo kupcima da otvaraju pivu unutra i piju u našim objektima, a što će raditi vani, hoće li obavljati nuždu ili povraćati, stvarno nije do nas", kaže nam Robert Fućak, predsjednik Ceha trgovaca Udruženja obrtnika Rijeka.

U Vladi objašnjavaju da načelnicima i gradonačelnicima daju na odluku hoće li zabraniti prodaju alkohola radi zdravlja mladih, očuvanja javnog reda i mira te okoliša.

Što kaže Vlada?

"Oni će moći donijeti odluku na gradskoj skupštini, na svom predstavničkom tijelu, da reguliraju prodaju alkohola u periodu od 20 sati do 6 sati ujutro", rekao je u srijedu ministar gospodarstva Ante Šušnjar, dok ministar turizma i sporta, Tonči Glavina poručuje da oni koji smatraju da to nije problem kod njih, sve ostaje isto kao danas.

Očekivano, zabrani prodaje alkohola u trgovinama vesele se ugostitelji. Voditelj jednog zagrebačkog kluba, Petar Čumandra, objašnjava nam da trgovine nisu lojalna konkurencija, a s druge strane, konobari mogu procijeniti kome dati alkohol, kome ne.

"Kad dođe turistička sezona u Zagrebu, kakav je to stampedo sa strancima koji se ponašaju jako loše. Dolaze u lokale i rade probleme. Jer ugostiteljski objekti se pretvaraju samo u pišaonice i javne WC-e", priča nam Čumandra.

Izmjene Zakona o trgovini uskoro će u javnu raspravu pa nam je većina lokalnih čelnika, poput gradonačelnika Zagreba, rekla da čekaju donošenje zakona, nakon čega će odlučiti hoće li uvesti zabranu.