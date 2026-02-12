I to se dogodilo, Hrvatska ima grad koji prvi zabranjuje prodaju alkohola nakon 20 sati!

U Splitu će od ovoga ljeta, u problematičnim dijelovima grada, biti ograničena prodaja alkohola u noćnim satima, a donijet će se i stroža pravila za rad ugostiteljskih objekata, najavio je u četvrtak splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Uputili smo prijedlog izmjena Zakona o trgovini i ugostiteljskoj djelatnosti, kako bi se reguliralo radno vrijeme za prodaju alkohola. O tome će glasati gradski vijećnici nakon čega bi se izradili akti, kao i prijedlog prostornog obuhvata i satnice ograničenja, najavio je Šuta.

"Ide se na ograničenje rada u noćnim satima sukladno novom zakonu, sa ciljem uvođenja reda. Grad Split će sudjelovati u raspravi i javnom savjetovanju tako da konsenzusom donesemo odluku koja je važna za naše stanovnike", kaže gradonačelnik.

Problematičan centar

Posebno je problematičan centar grada jer je tamo velika koncentracija klubova, barova i trgovina koje rade cijelu noć.

"Upravo tu nastaju situacije koje narušavaju sigurnost i kvalitetu života stanara, a ne isključuje se mogućnost da se takva pravila prošire i na ostale dijelove Splita", dodao je Šuta poručivši da su prizori pijanih turista u srcu grada nedopustivi.

Uz ograničenu noćnu prodaju alkohola otvorio bi se prostor za jasnije definiranje kako i kada objekti mogu raditi. Plan upravljanja destinacijom vratili su na doradu jer nije zadovoljio očekivanja, a kroz taj bi dokument definirali rizične zone grada.

Zabrana prodaje alkohola od 20 sati do šest sati neće se primjenjivati na ugostiteljske objekte već isključivo na "liquor shopove" i trgovine.

POGLEDAJTE VIDEO: Uhićenje Grgića u Novoj Gradiški nikoga nije iznenadilo? Pogledajte ovu poruku s transparenta...