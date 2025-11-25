FREEMAIL
freemail
'NEMA PIĆA NAKON 20 SATI' /

Gradovi na moru uvode 'mini prohibiciju'? Donosimo detalje zakona o zabrani alkohola

Zamislite sad ovo. Ljeto je, sjedite s ekipom na zidiću, plaži ili možda na terasi, piva više nema. Netko ode do trgovine, ali... Ništa od toga.

Nakon 20 sati ne smije se kupiti ni pivo ni vino, niti pelin, ma nikakav alkohol. Ni u trgovini, ni na kiosku, niti na benzinskoj pumpi. To bi uskoro mogla postati stvarnost.

Ministarstvo gospodarstva izmjenama zakona želi omogućiti jedinicama lokalne samouprave da zabrane noćnu prodaju alkohola. Znamo da to želi grad Split, čiji gradonačelnik misli da je noćno alkoholiziranje jedan od najvećih problema. Istu stvar je prije ljeta napravio Porto, nakon 21 sat, alkohol se prodaje samo u kafićima. Više doznajte u prilogu 

25.11.2025.
11:22
Ivan Skorin
AlkoholZabrana AlkoholaSplitMinistarstvo GospodarstvaPorto
