Mirovni plan zgrozio Ukrajince na bojištu, ali i one u Hrvatskoj: 'Kao da je u Moskvi pisan'

KOMADANJE PLIJENA /

Razrušene ulice, smrt i uništenje, tako izgleda Harkiv danas. Za to vrijeme, Amerikanci stišću Ukrajnice da prihvate Trumpov plan od 28 točaka, koji je toliko nepovoljan za Ukrajince da je odmah pretvoren u brojne karikature. Po kojima je posve jasno da je Ukrajina plijen koji komadaju Putin i Trump i da se Zelenskog u toj podjeli teritorija ništa ne pita.

"To se razvija. Ovo je živi, dinamični dokument. Svakim danom, uz nove prijedloge, mijenja se", kazao je američki državni tajnik Marco Rubio. Plan od 28 točaka čini se kao da je pisan u Moskvi pa je nakon velikih kritika europskih saveznika i Ukrajinaca dorađen na 19 točaka i on je prema neslužbenim informacijama puno povoljniji za Ukrajinu.

Predsjednik Ukrajine tvrdi: "Ključno je podržati načela na kojima počiva Europa - da se granice ne mogu mijenjati silom i da ratni zločinci ne smiju izbjeći pravdu."

Prema planu, sukob bi se zamrznuo na trenutnim linijima, a Rusi bi uz Krim, dobili četiri regije koje drže. Ukrajinci bi se morali odreći utvrđenog dijela Donjecka koji bi postao demilitarizirana zona i i de facto ruska. Ukrajina bi mogla zadržati maksimalno 600 tisuća vojnika i odustati od članstva u NATO savezu.

Dobila bi sigurnosna jamstva od SAD-a, ali na njezinom teritoriju ne bi smjeli biti NATO vojnici. Sve u svemu, plan je zgrozio Ukrajince na bojištu, ali i one u Hrvatskoj.

"Ružno, tužno, gadno. Drugačije ništa. Jer kad gledamo na ovaj plan, osjećaj je kao da je u Moskvi napisan. Ne možemo to prihvatiti nikako, ni na koji način", kaže Oleksandr Rogovski, Ukrajinac koji živi u Hrvatskoj. Više doznajte u prilogu Borka Brunovića.