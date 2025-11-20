Hrvatska će izgubiti milijune? Stručnjak o Vjesniku: 'Nisu bili svjesni opasnosti koja dolazi'

'TO JE BILA PROMENADA' /

Tko se to usred noći prije požara s lampama muva po Vjesniku? Nisu to zaštitari, nisu ni zaposlenici već, čini se, grupa tinejdžera koja se htjela popeti na krov pa su usput zapalili vatru koja je progutala neboder. Jedan je mlađi punoljetnik uhićen, za drugom osobom se još traga.

Odvjetnik Neven Antić tvrdi da se radi o kaznenom djelu iz članka 222 - teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti, za koje je propisana kazna od jedne do 10 godina zatvora. Je li požar podmetnut uz nečiju sugestiju ili su vatru zapalili iz puke dosade - još se istražuje.

Ono što je puno lakše utvrditi je kako su u Vjesnik ušli. Voditelj radija Laganini FM, jednog od posljednjih stanara Vjesnika, kaže da je bilo više ilegalnih, neštićenih ulaza i da je u zgradu mogao ući tko god je htio.

"Mislim da nitko tamo ne zna koliko je bilo ulaza. Znamo da su bila dva legalna ulaza, međutim moglo se tamo ulaziti na sve strane. Aneks koje je napravilo Ministarstvo je imalo jednog stalnog zaštitara, ova naša glavna zgrada, povremeno smo tamo nekoga viđali pa nekoga nije bilo i moglo se ući i kroz tiskaru i preko parkinga", kaže Kornelije Hećimović, voditelj i producent na Laganini FM-u.

I dok oni koji su radili u neboderu kažu da je bio tek jedan stalni zaštitar, ministar kaže da su bila dva i da je kompleks bio dobro štićen. Ipak - za stručnjake nema dvojbe da neboder od 67 metara i 16 katova nije bio dobro čuvan. Više doznajte u prilogu.