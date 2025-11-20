Zavod poziva građane na humanost, nedostaje gotovo svih krvnih grupa

APEL /

Zalihe svih krvnih grupa su smanjene i zato molimo sve koji mogu da se odazovu darivanju! Apel je to Zavoda za transfuzijsku medicinu prema građanima zbog izuzetno velike potrošnje krvi i nedovoljnih zaliha. Za stabilnu opskrbu domaćeg zdravstva je potrebno 800 doza krvi dnevno. Trenutno su u zalihama premale količine grupa A-, B- i 0-.

Zašto sada nedostaje spasonosnih zaliha provjerili smo u razgovoru s ravnateljicom Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu Irenom Jukić.