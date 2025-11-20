FREEMAIL
APEL /

Zavod poziva građane na humanost, nedostaje gotovo svih krvnih grupa

Zalihe svih krvnih grupa su smanjene i zato molimo sve koji mogu da se odazovu darivanju! Apel je to Zavoda za transfuzijsku medicinu prema građanima zbog izuzetno velike potrošnje krvi i nedovoljnih zaliha. Za stabilnu opskrbu domaćeg zdravstva je potrebno 800 doza krvi dnevno. Trenutno su u zalihama premale količine grupa A-, B- i 0-. 

Zašto sada nedostaje spasonosnih zaliha provjerili smo u razgovoru s ravnateljicom Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu Irenom Jukić. 

20.11.2025.
21:34
Boris Mišević
KrvDarivanjeTransfuzija
