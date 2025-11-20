Koji je uzrok požara u zgradi Vjesnika? Uhićena jedna mlađa osoba

POLICIJA ISTRAŽUJE /

Zbog požara Vjesnikovog nebodera uhićena je jedna mlađa osoba, izvijestila je zagrebačka policija. Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je nekoliko mlađih osoba.

Uzrok požara nije poznat, a policija i vatrogasci i dalje nadziru područje. Neslužbeno se doznaje da se policiji javila mlađa osoba koja je otkrila da je do požara došlo kad je skupina mlađih osoba pokušala doći na krov zgrade, ali je pritom netko od njih zapalio karton te se vatra proširila na cijelu zgradu.