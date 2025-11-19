Plaču li svi kao Kim dok uče za pravosudni ispit? Odvjetnica: 'On se ne polaže, nego preživljava'

PRAVNIČKE MUKE /

Možda u novoj seriji glumi odvjetnicu, ali u stvarnom životu službeno to još uvijek nije. Kim Kardashian pala je pravosudni ispit za koji se pripremala četiri mjeseca.

Na svom Instagramu objavila je kako su izgledala zadnja dva tjedna prije toga. U jednom trenutku je plakala za knjigom, priznala je da je htjela odustati i da se osjećala kao da će joj od silnog učenja mozak eksplodirati.

Zbog svega je imala i probleme s leđima. Četiri mjeseca nije izlazila iz kuće, otkazala je sve poslove, a dva tjedna prije pravosudnog djecu je poslala na odmor. Iako nije prošla, Kim kaže da ne odustaje, probat će ponovno. A mi smo se raspitali: plaču li svi dok uče za pravosudni ispit i koliko je to stvarno teško. Evo što je za Direkt rekla odvjetnica Sandra Marković