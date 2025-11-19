Objavljena riječ godine, evo što znači: Ima veze sa zarukama Taylor Swift

CAMBRIDGE ODLUČIO /

Čestitali ste Taylor Swift na zarukama? Boli vas prevara o kojoj na novom albumu pjeva Lily Allen? Ne možete prestati brinuti o tome kako se nakon razvoda osjeća Nicole Kidman?

E onda će vas zanimati nova riječ godine - parasocial, koja opisuje povezanost koju ljudi osjećaju sa slavnima koje uopće ne poznaju. To je riječ godine za Cambridge rječnik.

A za online rječnik dictionary.com, riječ godine je ono što se vaša djeca deru po cijele dane, a ne znači baš ništa - six seven.

Više pogledajte u našem prilogu