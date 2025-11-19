FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CAMBRIDGE ODLUČIO /

Objavljena riječ godine, evo što znači: Ima veze sa zarukama Taylor Swift

Čestitali ste Taylor Swift na zarukama? Boli vas prevara o kojoj na novom albumu pjeva Lily Allen? Ne možete prestati brinuti o tome kako se nakon razvoda osjeća Nicole Kidman

E onda će vas zanimati nova riječ godine - parasocial, koja opisuje povezanost koju ljudi osjećaju sa slavnima koje uopće ne poznaju. To je riječ godine za Cambridge rječnik. 

A za online rječnik dictionary.com, riječ godine je ono što se vaša djeca deru po cijele dane, a ne znači baš ništa - six seven. 

Više pogledajte u našem prilogu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
19.11.2025.
8:24
Rikardo Stojkovski
Riječ GodineCambridge
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx