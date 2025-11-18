FREEMAIL
KOLONA SJEĆANJA /

Koračalo je danas 125.000 ljudi: 'Srce hoće iskočit, od radosti i bola, sve što je neizrečeno se tu skuplja'

Niti jedan grad u Hrvatskoj nije dao više za neovisnost Hrvatske, niti jedan grad nije sa manjom vojnom silom obranio veću koricu hrvatskog kruha. Poznate su riječi novinara Siniše Glavaševića, iz njegovog izvještaja Vukovar krvari, mjesec dana prije pada grada, mjesec dana prije nego će biti ubijen na Ovčari. Glavaševića, Jean-Michela Nicoliera, pacijenata vukovarske bolnice, 33 ubijene djece, ukupno 2717 poginulih branitelja i civila iz Vukovara, danas se sjeća cijela Hrvatska. 125 tisuća ljudi iz cijele zemlje došlo im je odati počast.  Više pogledajte u prilogu

 

 

18.11.2025.
23:09
Ivan Skorin
