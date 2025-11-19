Ako je ne znate - to je naša zajednička sramota! Treba li Marija Došen dobiti svoju ulicu u Vukovaru?

PITALI SMO GRADONAČELNIKA /

RTL Danas prije nekoliko danas emitirao je prilog o Mariji Došen, ženi koja je u ratu izgubila tri sina, trudnu kćer i još dvoje unučadi. Priču o ženi koja je zadužila Hrvatsku možete pogledajte OVDJE.

Pitali smo gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka treba li ona dobiti barem ulicu u ovom gradu?

'U gradu Vukovaru je 2717 osoba, hrvatskih branitelja, civila izgubilo je svoj život. Gotovo da nema obitelji koja je nije izgubila nekog od svojih najmilijih. Imamo, recimo, obitelj Vidaković koja je izgubila čak devet članova svoje obitelji. Nažalost, nema dovoljno ulica za sve one koji su dali svoj život za domovinu i mislim da bi jako teško mogli procijeniti čiji sin zaslužuje ulicu, a čiji sin ne zaslužuje ulicu. Imamo zahvaliti franjevcima grada Vukovara gdje je spomenik unutar franjevačkog samostana i gdje su navedene sve žrtve Domovinskog rata i svi imaju jednak tretman', odgovorio je Pavliček.