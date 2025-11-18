Jembrih otkrio trenutak kada su shvatili da ovo nije običan požar: 'Nikad se ponaša tako'

U velikom požaru koji je počeo u ponedjeljak prije ponoći, izgorjela je legendarna zgrada Vjesnika, simbola Zagreba i hrvatskog novinarstva.

S vatrom se stotinjak vatrogasaca borilo cijelu noć i dio dana. Uživo s terena doznajemo nove detalje - vatrogasci su morali napustiti zgradu jer je opasno.

U jednom trenutku vatrogasci su, kad je požar već malo popustio, sa statičarima išli do petog kata. Tamo su statičari vidjeli nešto s čime nisu bili zadovoljni. Nitko danas od stručnjaka nije otklonio mogućnost urušavanja zgrade, obnove, da će biti srušena i napravljena nova.

Jembrih: 'Požar se tako nikada ne ponaša'

O požaru smo razgovarali sa Sinišom Jembrihom, zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba koji ističe da su iza vatrogasaca naporna noć i cijeli dan. "Od prvog poziva koji je došao poslije 23 sata, do prvog gašenja kad su se ekipe popele na 13. kat. Kad su se okrenuli, vidjeli su da ispod njih gori od petog do desetog kata što je potpuno neuobičajeno jer se požar nikada tako ne ponaša", govori nam Jembrih.

Vatrogasci su u jednom trenutku bili zarobljeni na desetom katu, a Jembrih nam je opisao kako riješili taj problem i naveo da su se vatrogasci probili kroz obruč: "Kad su civili u takvim situacijama to je neposredna životna ugroženost. Srećom, mi uvijek sa sobom imamo aparate za disanje tako da možemo proći kroz dim. Vrlo neugodna, neuobičajena situacija".

Temperature unutra bile su veće od 500 Celzijevih stupnjeva, na što Jembrih kaže: "Vatra ide do 1.100, 1.200 stupnjeva, 500 je neka temperatura požara u zatvorenom prostoru. Naša odijela nisu toliko jaka koliko vi ili mi mislimo, zaista ne mogu izdržati toliku toplinu. Treba izbjegavati ulazak u takav prostor".

Statičari pronašli par problematičnih mjesta

Podsjetimo, nije bilo lako donijeti odluku da se uopće ide unutra, a vatrogasci su pet puta morali strateški se povući. "Neuobičajena situacija. Vatrogasna postrojba Grada Zagreba najveća je u Hrvatskoj, rijetko kad se osjećamo 'bespomoćnim', ali to je tako uglavnom u životu, uglavnom mi natjeravamo požar, ali dođe situacija u životu kad požar počne natjeravati nas što se dogodilo u ovom trenutku. Ponavljam, zbog neuobičajene situacije - istraga će pokazati, ali izgleda da je na svim katovima skoro istovremeno počeo požar.

Na pitanje kad vatrogasci ponovno idu unutra, Jembrih odgovara: "Zasad se ne planira više ulaziti. Razgovarali smo sa statičarima, pronašli smo par problematičnih mjesta na šestom katu što treba dobro provjeriti sa strane statičara i nakon toga se može donijeti odluka o ulasku u prostor. Problem kod armiranobetonske konstrukcije je što izdrži veliku toplinu, no jako je vruće od požara, mi hladimo vodom, dolazi do naprezanja i zbog toga treba biti jako oprezan. Kažemo da bi nagrada za naš ulazak unutra bila bi minorna.

POGLEDAJTE VIDEO: Detalji pakla u Vjesniku, temperature bile veće od 500 stupnjeva: 'Dečki su bili zatočeni'