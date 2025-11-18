Hrvati odgovorili treba li srušiti ili obnoviti Vjesnik: 'Evo što je najbolja opcija'

U stravičnom požaru izgorjela je kultna zgrada Vjesnika u Zagrebu.

Požar je počeo u ponedjeljak oko 23 sata, a vatra se ubrzano širila do viših katova. Na terenu cijelu noć provelo je stotinjak vatrogasaca. Ujutro se plamen ponovno razbuktao na višim katovima zgrade, no sada je pod kontrolom.

Požarište je u utorak ujutro obišao i ministar graditeljstva Branko Bačić. Tvrdi da je prerano odgovoriti što će biti sa zgradom - hoće li se obnavljati ili će se, ovisno o razmjerima oštećenja, razmišljati o nekoj drugoj opciji.

Pitali smo vas

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas", pitali smo vas treba li obnoviti ili srušiti Vjesnikov neboder. Sada donosimo neke od odgovora.

"Obnoviti. Zato što je simbol grada, zato što su ga gradili naši roditelji, zato da ga se ne dočepa građevinska mafija", odlučno poručuje Ivanka Žakman. Isto smatra i Lidija Novak: "Vjesnikov neboder simbol je Zagreba i novinarstva. Treba ga obnoviti".

Milan Pavković pak kaže: "Srušiti obavezno! Požar ga je statički toliko uništio da je nesiguran za bilo kakvu obnovu. Bolje je iznova sagraditi novi neboder".

"Ako se može obnoviti, onda je to najbolja opcija, a ako ne, onda srušiti i izgraditi sličnu zgradu koja bi svakako trebala biti namijenjena građanima i s jednim malim katom za novinare kao uspomena na to da su nekad tu bili", predlaže Ivana Ivanković, dok Jurica Krpanec navodi: "Obnoviti definitivno, on je povijest i dio kulture grada i Hrvatske".

POGLEDAJTE VIDEO: Uživo smo ispred zgrade Vjesnika