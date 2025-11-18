Vatrogasci čuli pucketanje u Vjesniku, statičar otkrio što se događa: 'Opasna je i druga faza'

Kakva je budućnost Vjesnikovog nebodera? Državi, koja je većinski vlasnik sa 61 posto udjela, u interesu je njegova obnova - poruka je to premijera Andreja Plenkovića.

Međutim, konačna odluka donijet će se tek nakon potpunog uvida u stanje konstrukcije i težinu oštećenja koje je izazvala višesatna izloženost visokoj temperaturi.

Svi pričaju o obnovi, no najvažnije je utvrditi sigurnost same zgrade. Statičari su od početka na terenu te provjeravaju sigurnost kako zbog priče o obnovi, tako i zbog vatrogasaca koji unutra gase požar. Od početka je bio narativ da je statika sigurna, da nije narušena. Poslijepodne se dogodila drama - vatrogasci su prijavili pucketanje unutar zgrade, nakon čega su statičari ustanovili da zgrada nije sigurna.

Statičar o pucketanju

Više detalja otkrio nam je statičar Mario Uroš, kojeg smo pitali što se točno dogodilo. "Zgrada je u svakom slučaju, u dugotrajnom požaru u kojem se razvijaju visoke temperature, oštećena. Dolazi do degradacije nosivosti i ona nije onakva kakva je bila. Pitanje je u kolikoj mjeri, na kojim dijelovima i koliko je vremena bila izložena tako visokim temperaturama", navodi Uroš.

Na pitanje postoji li opasnost rušenja, Uroš kaže: "Još to ne možemo tvrditi, ali pucketanje i činjenica da su vatrogasci napustili neboder je normalna reakcija i upozorenje za njih, budući da se tijekom požara razvijaju visoke temperature, širi se materijal, dolazi do naprezanja koja nisu klasična niti normalan u takvoj zgradi. Kad se izgasi, slijedi faza gašenja, snižavanja temperature, u kojoj se materijal vraća u prvobitno stanje".

"Svakako je, barem na mikrorazini, popucao i kada se vraćati u početno stanje dodatno puca - neravnomjeran je rad armature i betona - dolazi do toga da postoji opasnost od nenadanih rušenja, djelomičnih urušavanja i svakako je preporuka da se u takvim situacijama da se ne zadržava na zgradi dok se temperatura ne izjednači", nastavlja naš sugovornik.

Zanimalo nas je kad bi to moglo biti, na što je statičar rekao: "Pretpostavljam da će tijekom sutrašnjeg dana situacija biti normalna. Tada ćemo ponovno izaći na teren, zgradu, pregledati strukturu - prvenstveno stupove, onda grede i ploče. Vidjet ćemo o čemu se radi, u kakvom su stanju elementi. Ne znači da su jako loši, ali naravno da su doživjeli oštećenja. Pitanje je kolika".

Sigurnosni koridori

Uroša smo pitali je li ovo najopasnije razdoblje statike ove zgrade. "Opasno je bilo sve, od početka požara. Što duže traje, što je više nosivi element izložen visokoj temperaturi, a bio je - to je izuzetno opasno. Druga faza je isto tako opasna, budući da ljudi misle da nema potrebe za brinuti, ali zapravo ima - dok se temperatura ne izjednači", navodi Uroš.

"Što se tiče naglog urušavanja, naravno da su to spekulacije i da se o tome ne može pričati, ali prvi smo inzistirali i napravili s vatrogascima sigurnosne koridore i perimetar oko zgrade, u kojem su ljudi manje-više sigurni. Zabranjeno je zadržavanje, čak ne samo običnih građana, nego vatrogasaca i stručnih službi kojima je zabranjeno doći na to područje, ne samo radi urušavanja zgrade nego i predmeta koji mogu pasti i padaju sa zgrade - stakla, dijelovi fasada. To je izuzetno opasno", dodaje Uroš.

Sugovornika smo pitali je li izglednija obnova ili rušenje. "To je nemoguće reći, svaka se zgrada može obnoviti, ali pitanje je koliko je to ekonomski isplativo, koliko će vremena trebati i što je u interesu onoga čija je zgrada", zaključuje Uroš.