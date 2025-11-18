Vještak za požare otkrio zbog čega se vatra u Vjesniku brzo širila: Ovo je bio okidač?

PROGUTAN ZA ČAS /

A 34 godine nakon pada Vukovara, pao je i jedan od simbola Zagreba, ali i hrvatskog novinarstva. U velikom požaru koji je počeo sinoć prije ponoći, izgorjela je legendarna zgrada Vjesnika. Ali i mnoštvo raznorazne arhive koja se ondje čuvala. S vatrom se stotinjak vatrogasaca borilo cijelu noć i dio dana.

Stručnjaci smatraju da je došlo do prenapona zbog udara munje.

"Iz utičnica izbijaju plameni jezici, sve što nije isključeno fizički ili na 0-1, strada, zapali se elektronika i drugi dijelovi uslijed uređaja", kaže Zvonko Rumenjak, vještak za požare.

Vjeruje da se to dogodilo u više prostorija odjednom pa se požar zato brzo širio. A zbog gustog dima - na 40 postaja mjerila se i kvaliteta zagrebačkog zraka. Zrak je čist, a savjet je da dok god ima dima, prozori budu zatvoreni.

Više pogledajte u prilogu