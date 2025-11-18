FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽELI OSTATI U HRVATSKOJ /

Majka Jean-Michela na Danu sjećanja: 'Pronašla sam svog sina, ali ne smijemo zaboraviti...'

Lyliane Fournier bila je danas u Vukovaru, to joj je prvi Dan sjećanja nakon što je pronađeno tijelo njezino sina

18.11.2025.
16:56
RTL Danas
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na prvom Danu sjećanja od kada je pronađeno tijelo njezina sina, heroja Domovinskog rata Jean-Michela Nicoliera, u Vukovaru je bila i njegova majka.

Lyliane Fournier, kao i posmrtno njezin sin, jučer su dobili hrvatsko državljanstvo. Objavio je to premijer Andrej Plenković nakon što ju je s obitelji primio u Banskim dvorima. Majka danas poručuje: "Sada, kad je tijelo mog sina pronađeno, želim osjetiti mir u duši i ostati u Hrvatskoj". 

"Oduševljena sam što je toliko ljudi. Imala sam sreću ove godine, pronašla sam svog sina, ali ne smijemo zaboraviti druge obitelji. Ja ću raditi na tome da i oni mogu isto osjetiti to olakšanje, da i oni pronađu svoje najmilije", rekla je majka Jean-Michela Nicoliera. 

Dan SjećanjaVukovarLyliane FournierJean Michel Nicollier
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŽELI OSTATI U HRVATSKOJ /
Majka Jean-Michela na Danu sjećanja: 'Pronašla sam svog sina, ali ne smijemo zaboraviti...'