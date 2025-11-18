Nevjerojatne snimke iz zraka! Ovako je danas izgledao Grad heroj: Tisuće ljudi u koloni odale počast

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kolonom sjećanja i komemorativnim programima u Vukovaru danas je obilježen Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine i 34. godišnjica stradanja toga grada u Domovinskom ratu.

Prigodni komemorativni program započeo je u dvorištu vukovarske Nacionalne memorijalne bolnice 'Dr. Juraj Njavro' uz sudjelovanje Klape Hrvatske ratne mornarice 'Sv. Juraj' i glumca Darka Milasa.

Odatle su se sudionici obilježavanja u Koloni sjećanja uputiti gradskim ulicama do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, gdje su državna i druga izaslanstva položili vijence i upalili svijeće.

Braniteljice na čelu Kolone

Ove godine Kolonu sjećanja predvodile su braniteljice Vukovara, uz članove obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja, kao i same vukovarske branitelje.

U Vukovar su stigle i izaslanstva Vlade i Hrvatskog sabora na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem i predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem, dok predsjednik Republike Zoran Milanović nije bilo zbog zdravstvenih tegoba.

U Koloni sjećanja i ove će godine koračali su mladi u bijelim majicama s imenima poginulih i nestalih vukovarskih branitelja i braniteljica.

Svjetiljke niz Dunav

To je inicijativa 'Umjesto njih' Studentskog katoličkog centra u Osijeku, koji tako želi svakom branitelju i braniteljici "vratiti lice, ime, priču i dostojanstvo" i time pokazati da sjećanje na njih ne blijedi nego živi u novim generacijama.

Molitvu za poginule, ubijene i nestale na Memorijalnom groblju predvodili su đakovački i osječki nadbiskup i metropolit Marin Srakić, a misu zadušnicu, također na groblju, šibenski biskup Tomislav Rogić.

Poslijepodne u 17 sati Vukovarci će se prisjetiti svih poginulih i nestalih u agresiji na njihov grad puštanjem svjetiljki niz Dunav, a u simboličnih 18.11 sati s crkvenih tornjeva vukovarskih, ali i tornjeva diljem Hrvatske oglasit će se crkvena zvona.

Tijekom gotovo tromjesečne opsade Vukovara u ljeto i jesen 1991. godine poginulo je 450 branitelja i 1350 civila, od toga 86 djece. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece, ranjeno je više od 2500 ljudi, a mnogi su zatočeni i odvedeni u logore.

Od 1740 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu, čiji posmrtni ostaci još nisu pronađeni, 328 ih je iz Vukovara i 451 s područja Vukovarsko-srijemske županije.