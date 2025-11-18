Gužve u najavi? Ovaj dio Zagreba bit će zatvoren zbog požara: 'Trajat će do daljnjeg'
Nakon što je požar zahvatio Vjesnikov neboder, pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna obratio se medijima i pojasnio kako će u idućim danima izgledati situacija u prometu.
"Stručnjaci su dali inpute koji je minimalni obuhvat koji trebamo zaštititi radi sigurnosti prometa. Na temelju toga, u dogovoru s policijom definirali smo što ćemo napraviti s privremenim prometnim rješenjem", istaknuo je Pavuna.
Navodi da će Slavonska avenija biti otvorena samo prema zapadu. "Savsku cestu ćemo otvoriti, bit će otvorena u oba smjera kroz nekoliko sati. Slavonska avenija bit će otvorena samo prema zapadu, i to ne kroz podvožnjak, nego sjevernim kolnikom", objašnjava Pavuna.
"To znači da će Slavonska avenija podvožnjak i smjer prema istoku od Selske biti zatvoreni u srijedu. Trajat će do daljnjega, ne znamo koliko, nadamo se što kraće, radimo maksimalno na tome da bude što kraće. To je napravljeno zbog sigurnosti i mogućnost padanja elementa na kolnik", zaključio je Pavuna.
