'RADIMO MAKSIMALNO' /

Gužve u najavi? Ovaj dio Zagreba bit će zatvoren zbog požara: 'Trajat će do daljnjeg'

'Trajat će do daljnjega, ne znamo koliko, nadamo se što kraće, radimo maksimalno na tome da bude što kraće', navodi Pavuna

18.11.2025.
16:26
Erik Sečić
Neva Zganec/pixsell
Nakon što je požar zahvatio Vjesnikov neboder, pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna obratio se medijima i pojasnio kako će u idućim danima izgledati situacija u prometu. 

"Stručnjaci su dali inpute koji je minimalni obuhvat koji trebamo zaštititi radi sigurnosti prometa. Na temelju toga, u dogovoru s policijom definirali smo što ćemo napraviti s privremenim prometnim rješenjem", istaknuo je Pavuna.

'Trajat će do daljnjega' 

Navodi da će Slavonska avenija biti otvorena samo prema zapadu. "Savsku cestu ćemo otvoriti, bit će otvorena u oba smjera kroz nekoliko sati. Slavonska avenija bit će otvorena samo prema zapadu, i to ne kroz podvožnjak, nego sjevernim kolnikom", objašnjava Pavuna. 

"To znači da će Slavonska avenija podvožnjak i smjer prema istoku od Selske biti zatvoreni u srijedu. Trajat će do daljnjega, ne znamo koliko, nadamo se što kraće, radimo maksimalno na tome da bude što kraće. To je napravljeno zbog sigurnosti i mogućnost padanja elementa na kolnik", zaključio je Pavuna. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je vatra progutala Vjesnik. Stručnjaci otkrili scenarij za kultnu zgradu: 'Izgledno je grickanje'

VjesnikPožarZagreb
