Branko u nevjerici što je vatrena stihija napravila Vjesniku: 'Znam sve te hodnike...'

'TOLIKO SAM TUŽAN' /

U stravičnom požaru izgorjela je kultna zgrada Vjesnika u Zagrebu.

Požar je počeo u ponedjeljak oko 23 sata, a vatra se ubrzano širila do viših katova. Na terenu cijelu noć provelo je stotinjak vatrogasaca. Ujutro se plamen ponovno razbuktao na višim katovima zgrade, no sada je pod kontrolom.

Zagrepčanin Branko shrvan

Šteta je velika, a najviše su nastradali prostori radio postaje na posljednjem katu. Dio zgrade koristilo je Ministarstvo graditeljstva, a na sedmom, osmom, devetom i desetom katu su uredi u kojima je bio arhiv Porezne uprave. Za RTL Danas su iz Porezne potvrdili da su izgorjeli spisi o završenim i ne-aktivnim predmetima. Zbog sigurnosti, Slavonska avenija i Savska cesta na tom su djelu zatvorene za promet. Policijski očevid tek treba utvrditi uzrok požara.

Razgovarali smo s Brankom Cvetkovićem iz Zagreba koji nam je rekao da je u Vjesniku proveo niz godina. 'Toliko sam tužan, kad se sjetim svih katova... U redakciji Vjesnika proveo sam puno dana, znam sve te hodnike, sve to, sav taj desk, tužan sam', govori nam Cvetković.

Uživo na terenu

Uživo s terena pratimo kako trenutačno izgleda situacija. Požar nije u potpunosti ugašen, stavljen je pod kontrolu, no ima puno dima. Tako velika vatra ne može se tek tako ugasiti te je zato jako puno vatrogasaca na terenu. Cilj je da se požar ne razbukta.

Svi Zagrepčani trebali bi znati da je dio Slavonske ulice zatvoren, policija će ograničenja postupno dovoditi u red. Svi se nadaju da neće dogoditi veće urušavanje - konstrukcija je dobra, napravljena 1972.

Građane koje i dalje fotografiraju uokolo treba se upozoriti da se ne približavaju previše zgradi jer lete papiri, padaju stvari i može biti jako opasno.

Više pogledajte u videu