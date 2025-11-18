Hoće li se rušiti zgrada Vjesnika? Tomašević: 'Izgledat će kao ruglo...'

'RAZBUKTAVA SE...' /

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih govorili su za Net.hr o požaru zgrade bivšeg Vjesnika.

U 6 sati ujutro plamen je manji, potvrdio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, ali vatrogasci će cijeli dan gasiti buktinju.

"Razbuktava se na različitim etažama, arhiva i namještaj. Isto tako je bitno da vatrogasci ne dođu u opasnost tako da se gasi i iznutra i izvana", rekao je gradonačelnik i dodao da se još ne zna koji je uzrok požara. "Postoje neke sumnje, ali radit će se očevid", rekao je Tomašević.

"Vidjeli smo izvana, a vidi se i iznutra da je šteta totalna. Većinski vlasnik je država. Vidjet će statičari na kraju je li konstrukcija, koja je armirano betonska, za rušenje ili će se ići u nekakvu obnovu, ali ono što se nadam je s obzirom na to da će ova zgrada koja će izgledati kao ruglo ići što prije u obnovu ili će se raditi nova", rekao je gradonačelnik. Na pitanje naše novinarke kako izgleda zgrada iznutra jer je Tomašević u jednom trenutku ušao unutra, rekao je.

