U SREDIŠTU ZAGREBA /

Nakon Direktove priče o stranim radnicima, Inspektorat ekspresno zatvorio restoran

Privremeno zatvoreno, piše na Facebooku. Vrata zaključana - zatvorio ih je Državni inspektorat.

Eto takva je situacija s restoranom u centru Zagreba, koji je s partnerima otvorio čovjek koji nije plaćao strane radnike.

Sve je posljedica Direktove prošlotjedne priče.

Dva Nepalca i Indijac ispričali su nam da je 20-ak dostavljača koji su radili u rijeci Zadru i Splitu, dobilo otkaz, a dva mjeseca nisu dobili plaću. Njihov šef je pak prije 10-ak dana s partnerima u Zagrebu otvorio restoran.

E pa restoran je ekspresno zatvoren. Na vrata su mu pokucale inspekcije Državnog inspektorata: turistička, sanitarna i inspekcija rada. Više pogledajte u videu

17.11.2025.
23:08
RTL Digital
