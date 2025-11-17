Nakon Direktove priče o stranim radnicima, Inspektorat ekspresno zatvorio restoran

ŠOK OTKRIĆE /
Uznemirujući prizori, ovo se prodavalo kao seks lutka: Razotkrivene popularne platorme
Privremeno zatvoreno, piše na Facebooku. Vrata zaključana - zatvorio ih je Državni inspektorat.
Eto takva je situacija s restoranom u centru Zagreba, koji je s partnerima otvorio čovjek koji nije plaćao strane radnike.
Sve je posljedica Direktove prošlotjedne priče.
Dva Nepalca i Indijac ispričali su nam da je 20-ak dostavljača koji su radili u rijeci Zadru i Splitu, dobilo otkaz, a dva mjeseca nisu dobili plaću. Njihov šef je pak prije 10-ak dana s partnerima u Zagrebu otvorio restoran.
E pa restoran je ekspresno zatvoren. Na vrata su mu pokucale inspekcije Državnog inspektorata: turistička, sanitarna i inspekcija rada. Više pogledajte u videu