FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČULO SE PUCKETANJE /

Kakva je budućnost Vjesnikovog nebodera? Evo što kaže statičar

Kakva je budućnost Vjesnikovog nebodera? Državi, koja je većinski vlasnik sa 61 posto udjela, u interesu je njegova obnova - poruka je to premijera Andreja Plenkovića. 

Međutim, konačna odluka donijet će se tek nakon potpunog uvida u stanje konstrukcije i težinu oštećenja koje je izazvala višesatna izloženost visokoj temperaturi. 

Svi pričaju o obnovi, no najvažnije je utvrditi sigurnost same zgrade. Statičari su od početka na terenu te provjeravaju sigurnost kako zbog priče o obnovi, tako i zbog vatrogasaca koji unutra gase požar. Od početka je bio narativ da je statika sigurna, da nije narušena. Poslijepodne se dogodila drama - vatrogasci su prijavili pucketanje unutar zgrade, nakon čega su statičari ustanovili da zgrada nije sigurna. 

Više detalja otkrio nam je statičar Mario Uroš

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
18.11.2025.
20:44
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx