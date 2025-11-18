Kakva je budućnost Vjesnikovog nebodera? Evo što kaže statičar

ČULO SE PUCKETANJE /

Kakva je budućnost Vjesnikovog nebodera? Državi, koja je većinski vlasnik sa 61 posto udjela, u interesu je njegova obnova - poruka je to premijera Andreja Plenkovića.

Međutim, konačna odluka donijet će se tek nakon potpunog uvida u stanje konstrukcije i težinu oštećenja koje je izazvala višesatna izloženost visokoj temperaturi.

Svi pričaju o obnovi, no najvažnije je utvrditi sigurnost same zgrade. Statičari su od početka na terenu te provjeravaju sigurnost kako zbog priče o obnovi, tako i zbog vatrogasaca koji unutra gase požar. Od početka je bio narativ da je statika sigurna, da nije narušena. Poslijepodne se dogodila drama - vatrogasci su prijavili pucketanje unutar zgrade, nakon čega su statičari ustanovili da zgrada nije sigurna.

Više detalja otkrio nam je statičar Mario Uroš