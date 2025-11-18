Siniša Jembrih o požaru Vjesnika: Opisao detalje intervencije

ZA RTL DANAS /

U velikom požaru koji je počeo u ponedjeljak prije ponoći, izgorjela je legendarna zgrada Vjesnika, simbola Zagreba i hrvatskog novinarstva.

S vatrom se stotinjak vatrogasaca borilo cijelu noć i dio dana. Uživo s terena doznajemo nove detalje - vatrogasci su morali napustiti zgradu jer je opasno.

U jednom trenutku vatrogasci su, kad je požar već malo popustio, sa statičarima išli do petog kata. Tamo su statičari vidjeli nešto s čime nisu bili zadovoljni. Nitko danas od stručnjaka nije otklonio mogućnost urušavanja zgrade, obnove, da će biti srušena i napravljena nova.

U videu pogledajte razgovor reportera RTL-a Danas Borisa Miševića i Siniše Jembriha, zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba