FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA RTL DANAS /

Siniša Jembrih o požaru Vjesnika: Opisao detalje intervencije

U velikom požaru koji je počeo u ponedjeljak prije ponoći, izgorjela je legendarna zgrada Vjesnika, simbola Zagreba i hrvatskog novinarstva. 

S vatrom se stotinjak vatrogasaca borilo cijelu noć i dio dana. Uživo s terena doznajemo nove detalje - vatrogasci su morali napustiti zgradu jer je opasno.

U jednom trenutku vatrogasci su, kad je požar već malo popustio, sa statičarima išli do petog kata. Tamo su statičari vidjeli nešto s čime nisu bili zadovoljni. Nitko danas od stručnjaka nije otklonio mogućnost urušavanja zgrade, obnove, da će biti srušena i napravljena nova.

U videu pogledajte razgovor reportera RTL-a Danas Borisa Miševića i Siniše Jembriha, zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
18.11.2025.
20:33
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx