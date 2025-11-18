Jezivi prizori zgrade Vjesnika: 'Požar se stalno razbuktava'

'ŠTETA JE TOTALNA' /

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je u utorak rano ujutro obišao požarište Vjesnikova nebodera, izjavio je da će vatrogasci tijekom dana nastaviti gasiti požar koji je izbio u ponedjeljak oko 23 sata, šteta je totalna, no najbitnije je da nema žrtava.

"Vatrogasci će vjerojatno tijekom dana još gasiti požar zato što se stalno razbuktava, na različitim etažama gore arhiva i namještaj, bitno je da vatrogasci ne dođu u opasnost tako da se gasi i iznutra i izvana s vozilima", rekao je Tomašević.

Požar je izbio u ponedjeljak oko 23 sata, a još se ne zna koji je uzrok. Postoje neke sumnje ali radit će se očevid koji će utvrditi točan uzrok požara, dodao je.

Vjesnikov neboder jedna je od najvećih i najpoznatijih zgrada u Zagrebu. Nažalost, vidi se izvana, a vidjeli smo i iznutra da je šteta totalna, kaže Tomašević.

Većinski vlasnik zgrade je država, u njoj se čuvala arhiva. Tomašević je najavio da će razgovarati s predstavnicima države kako bi se utvrdila šteta i krenulo u projektiranje obnove ili rušenje zgrade kako bi se izgradila nova.

Istaknuo je da će statičari trebati vidjeti je li armirano-betonska konstrukcija za rušenje ili će se ići u obnovu, a s obzirom da će spaljena zgrada "izgledati kao ruglo" nada se da će što prije ići u obnovu ili izgradnju nove.

Tomašević kaže kako za sada nema opasnosti da bi se zgrada mogla urušiti, ali treba paziti. "Najbitnije je da nema nikakvih žrtava, kao i sigurnost vatrogasaca u samoj zgradi", istaknuo je.

Šteta je i na vozilima

Nažalost, ima i štete na vozilima koja su parkirana pored Vjesnikova nebodera, budući da su padali komkadi stakla i objekta na okolne ulice, to će trebati rješavati vlasnici sa osiguravajućim društvima.

Budući da je neradni dan ne očekuju se veći problemi u zagrebačkom prometu. Bilo je opasno za vatrogasne ekipe pri vrhu zgrade

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih vjeruje da će tijekom dana početi reducirati snage koje gase požar, a tijekom noći ostavit će barem jednu ekipu da dežura kako bi osigurala da djelatnici policije naprave uviđaj.

"Šteta je zaista velika, bez obzira što je većina te zgrade bila napuštena", ističe Jembrih, unutra su bili "nekakvi skladišni prostori puni papira".

Rekao je da su u ponedjeljak poslije 23 sata primili dojavu građana o pojavi crnog dima i plamena na vrhu Vjesnikova nebodera. Na intervenciju su bila upućena tri vozila iz najbliže vatrogasne postaje na Savskoj cesti, ta je odmah zatražena dodatna pomoć jer se vidio otvoreni plamen na vrhu zgrade.

"Bilo je vrlo opasno kad su se ekipe počele penjati i gasiti požar pri vrhu zgrade jer se požar počeo pojavljivati na petom i šestom katu, pa čak i u prizemlju. To uzrokuje sumnje da bi uzrok požara mogao biti vezan uz instalacije", kaže Jembrih.

Izvijestio je kako je do šest sati ujutro kroz gašenje požara procirkuliralo otprilike 30 vozila i 80-ak profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca.

"S obzirom da su svi vatrogasci Grada Zagreba bili na ovom požaru morali smo hitno popuniti sve naše postaje kako bi i dalje mogli raditi svoj uobičajeni posao", rekao je.

Jembrih ocjenjuje da će vatrogasci tijekom dana požar staviti pod kontrolu. Požar se gasi u pravilu iznutra pa se vatrogasci moraju penjati iz podruma skroz do vrha zgrade.