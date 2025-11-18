Jedan od simbola Zagreba u potpunosti u plamenu: Pogledajte stravičnu snimku buktinje

DIREKT U INSPEKCIJI /
U Zagrebu je večeras u Vjesnikovom neboderu izbio požar. Na terenu je od 23 sata nekoliko desetaka vatrogasaca i više vatrogasnih vozila.
Net.hr sve prati uživo s terena.
Novinarka Katarina Dimitrijević Hrnjkaš snimila je stravične trenutke buktinje u Vjesniku. Iz JVP Zagreb potvrdili su nam da je požar i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora.
"Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", poručio je Siniša Jembrih.