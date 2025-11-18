FREEMAIL
freemail
VATROGASCI POVUČENI IZ ZGRADE /

Jedan od simbola Zagreba u potpunosti u plamenu: Pogledajte stravičnu snimku buktinje

U Zagrebu je večeras u Vjesnikovom neboderu izbio požar. Na terenu je od 23 sata nekoliko desetaka vatrogasaca i više vatrogasnih vozila. 

Net.hr sve prati uživo s terena.

Novinarka Katarina Dimitrijević Hrnjkaš snimila je stravične trenutke buktinje u Vjesniku. Iz JVP Zagreb potvrdili su nam da je požar i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora.

"Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", poručio je Siniša Jembrih.

18.11.2025.
2:03
Jakov SedlarKatarina Dimitrijević Hrnjkaš
VjesnikPožarZagrebPožar ZagrebVatrogasci
