Jedan od simbola Zagreba u potpunosti u plamenu: Pogledajte stravičnu snimku buktinje

VATROGASCI POVUČENI IZ ZGRADE /

U Zagrebu je večeras u Vjesnikovom neboderu izbio požar. Na terenu je od 23 sata nekoliko desetaka vatrogasaca i više vatrogasnih vozila.

Net.hr sve prati uživo s terena.

Novinarka Katarina Dimitrijević Hrnjkaš snimila je stravične trenutke buktinje u Vjesniku. Iz JVP Zagreb potvrdili su nam da je požar i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora.

"Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", poručio je Siniša Jembrih.