Mali borci koji pobjeđuju sve! U Hrvatskoj svake godine 2500 beba rodi se prerano

U Hrvatskoj se na godinu oko 2500 djece rodi prije vremena. Danas je njihov dan, odnosno Svjetski dan palčića.

U KBC-u Sestre milosrdnice obilježen je prigodno ljubičastom bojom, a trenutačno se na odjelu brinu o 11-ero palčića. Pokazali su i koliko je važna edukacija osoblja i pravodobna reakcija kada dođe do prijevremenog porođaja. Osobito je ugrožena novorođenčad koja se rode prije navršena 32 tjedna trudnoće s masom manjom od 1500 grama.