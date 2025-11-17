Rozalija otkrila kako je spasila supruga od smrti na Ovčari: 'Stala sam pred Šljivančaninom...'

Večeras se u krugu vukovarske bolnice održava tradicionalni, prigodni program. Naglasak je na braniteljima i Vukovarcima, bit će i ministri obrane, branitelja, vanjskih poslova, saborski zastupnici i gradonačelnik Vukovara.

Okupljanje u krugu bolnice najteže pada onima koji su ovdje vidjeli posljednji put svoje najmilije, ali i onima koji su ovdje radili.

Među njima je bila i Rozalija Jakumetović, djelatnica ratne bolnice u Vukovaru, s kojom je u RTL-u Danas razgovarala Kristina Čirjak.

Rozalija je otkrila koliko je teško ovih dana: "Ima rana, ona zacijeli, ali ožiljak ostane. Kako sam starija, sve više mi dolaze strašni dani, ono što smo proživjeli u bolnici. Ja sam farmaceutski tehničar, do 14. rujna te godine držala sam vanjsku ljekarnu dok nije bombardirana i dok nije uništena. Do tada su svi civili iz grada mogli dolaziti kod mene po lijekove. Ja sam jedina od 40 ostala i poslije tog 14. sam došla u bolnicu."

Otkrila je da ju je dr. Vesna Bosanac odmah postavila da radi s lijekovima.

"Imali smo jako puno stranih lijekova koje je trebalo prevesti na hrvatski, hvala dragom Bogu da sam imala registrator pa sam po sastavu mogla prevesti koji je lijek koji. Jako nam je bilo teško jer nismo imali vode, struje, bilo je strašno. Ali kako pripremiti ispiranje rane liječnicima i sestrama? Skupljali smo kišnicu, vodu iz radijatora i to moraš napraviti kao destilat. A kako? Sjetili smo se da nam mogu donijeti kotao za rakiju i u bolnici smo to postavili."

Na prvom katu bolnice bilo je njezino radno mjesto, ali toliko se bombardiralo – 9000 granata na dan – morali smo jednostavno lijekove spašavati i odnijeti u atomsko sklonište.

Osim lijekova, spasila je i supruga.

"20. prosinca odvezli su mog supruga, sveukupno pet autobusa s ljudima. Nisam znala kud i što, jednostavno nisam znala što se događa. Stala sam pred majorom Šljivančaninom, pitala ga gdje je moj suprug i svojom upornošću sam ga spasila. Da nisam to napravila i trčala za njim, i moj suprug bi završio na Ovčari", otkrila je Rozalija o tome kako je spasila svog supruga.

