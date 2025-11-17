FREEMAIL
ŠALJE IZASLANIKE /

Milanović ne dolazi u Vukovar ni u Škabrnju: Ured predsjednika objavio zašto

Foto: David Jerkovic/pixsell

'Zbog zdravstvenih tegoba (akutne upale dišnog sustava), predsjednik Milanović nije u mogućnosti osobno sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje', piše u priopćenju

17.11.2025.
14:46
Erik Sečić
Predsjednik Zoran Milanović zbog akutne upale dišnog sustava u utorak neće osobno sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, objavio je Ured predsjednika u ponedjeljak.

Priopćenje Ureda predsjednika prenosimo u cijelosti: 

"Na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u utorak 18. studenoga, u Vukovaru sudjelovat će izaslanici Predsjednika Republike Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika Republike i Marijan Mareković, savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog  rata, a u Škabrnji izaslanici Predsjednika Republike Ivica Olujić, savjetnik Predsjednika za obranu i Bartol Šimunić, pročelnik Kabineta predsjednika", stoji u priopćenju.

Zdravstvene tegobe 

"Zbog zdravstvenih tegoba (akutne upale dišnog sustava), predsjednik Republike Zoran Milanović nije u mogućnosti osobno sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje", dodaje se u priopćenju. 

Zoran MilanovićVukovarSkabrnja
