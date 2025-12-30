FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAŠNO /

Snažna eksplozija na igralištu škole u Zagrebu: Pirotehniku zavezali za kanistar pun benzina

Čitatelj nam je poslao snimku na kojoj se vidi vatra neposredno nakon eksplozije

30.12.2025.
5:56
Jakov Sedlar
Čitatelj Net.hr-a
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sinoć navečer u Zagrebu je došlo do snažne eksplozije

Naime, netko je bacio pirotehničku napravu i uzrokovao eksploziju i požar na igralištu Osnovne škole Julija Klovića na zagrebačkoj Trešnjevci.

Od čitatelja net.hr-a dobili smo snimku na kojoj se vidi vatra neposredno nakon eksplozije. Građani su tijekom javljali da čuju snažne eksplozije diljem grada.

Portal 24sata neslužbeno doznaje da je netko aktivirao pirotehničku napravu zavezanu za kanistar napunjen benzinom, a eksplozija se digla i nekoliko metara u zrak.

I vatrogasci JVP-a Zagreb su zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu osnovne škole. 

O svemu smo se obratili i PU zagrebačkoj, a njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo. 

EksplozijaZagrebPirotehnikaPirotehnička Sredstvaškola
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAŠNO /
Snažna eksplozija na igralištu škole u Zagrebu: Pirotehniku zavezali za kanistar pun benzina