Snažna eksplozija na igralištu škole u Zagrebu: Pirotehniku zavezali za kanistar pun benzina

Sinoć navečer u Zagrebu je došlo do snažne eksplozije.

Naime, netko je bacio pirotehničku napravu i uzrokovao eksploziju i požar na igralištu Osnovne škole Julija Klovića na zagrebačkoj Trešnjevci.

Od čitatelja net.hr-a dobili smo snimku na kojoj se vidi vatra neposredno nakon eksplozije. Građani su tijekom javljali da čuju snažne eksplozije diljem grada.

Portal 24sata neslužbeno doznaje da je netko aktivirao pirotehničku napravu zavezanu za kanistar napunjen benzinom, a eksplozija se digla i nekoliko metara u zrak.

I vatrogasci JVP-a Zagreb su zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu osnovne škole.

O svemu smo se obratili i PU zagrebačkoj, a njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.