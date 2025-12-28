Novi udar na turski nogomet: Uhićen bivši čelnik Galatasarayja i deseci osumnjičenih

treći val /

Tužiteljstvo u Istanbulu u sklopu istrage o namještanju utakmica i klađenju privelo je 24 osobe, među kojima su bivši potpredsjednik Galatasarayja Erden Timur, čelnik Eyüpspora Fatih Kulaksiz i jedan dužnosnik Turskog nogometnog saveza. Izdano je ukupno 29 naloga za uhićenje, a dio nogometaša sumnjiči se za klađenje i utjecaj na ishod utakmica. Riječ je o trećem valu uhićenja, nakon kojeg su već ranije suspendirane stotine sudaca i gotovo tisuću igrača u turskom nogometu.