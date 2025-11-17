FREEMAIL
OPERIRAO U DEVET ZEMALJA /

Tko je narkobos Petrak na čijem suđenju je stigla dojava o bombi? Kokain švercao jedrilicama

Drama na splitskom Županijskog suda od ranog jutra.

Zbog dojave o bombi sud je ispražnjen, no brzo je utvrđeno da je bila lažna.

Je li razlog narkobos Nenad Petrak, koji je prije tri godine pod jakim osiguranjem izručen iz Turske, a danas se trebala odlučiti o optužnici protiv njega?

Tko je Nenad Petrak? 

Podsjetimo, Petraka se tereti da je ustrojio zločinačku organizaciju od 20-ak ljudi koja je švercala kokain i marihuanu jedrilicama u Europu. Radio je u devet zemalja. Uhićen je u Turskoj prije dvije godine nakon čega je munjevito izručen u našu zemlju pod iznimnim mjerama osiguranja. 

Bio je čak na korak nagodbi s USKOK-om po kojoj je trebao dobiti devet godina zatvora i platiti pet milijuna eura, ali nagodba je propala nakon prijetnji koje je vidio na teletekst poruci u zatvoru - inače omiljenom načinu komunikacije. 

Cijela kriminalna grupa otkrivena je nakon što se probila njihova šifrirana komunikacija na aplikaciji Sky ECC koju odvjetnici i dalje smatraju nezakonitim dokazima.

Više pogledajte u prilogu.

17.11.2025.
20:09
Ivana Ivanda Rožić
SplitBombaNenad Petrak Narkobos
