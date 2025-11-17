Užas ispred škole u Splitu! Eksplozija, plamen i dim pokraj svijeća za žrtve Vukovara i Škabrnje

SRAMOTNO /

Nepoznate osobe bacile su eksplozivno sredstvo u dvorištu osnovne škole Strožanac. Incident se dogodio u noći na ponedjeljak, eksplozija je odjeknula pokraj mjesta gdje su zapaljene svijeće u čast žrtvama Vukovara i Škabrnje, piše Podstrana portal.

Na svu sreću nitko nije ozlijeđen, no događaj je uznemirio mještane i posebno roditelje čija djeca svakodnevno prolaze tim područjem. Pozvali smo splitsku policiju i pitali o incidentu, no u ovom trenutku u glasnogovorništvu nisu imali saznanja o eksploziji ispred OŠ Strožanac. Poslali smo i službeni upit na e-mail splitske policije, odgovor ćemo objaviti po primitku.

U posjedu smo snimke na kojoj se vide četvorica mladića, a peti ih snima kako su zapalili eksplozivno sredstvo. Pogledajte video.