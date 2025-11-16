Hladni val ruši temperature i do 15 stupnjeva u jednom danu: U Vukovaru u utorak jutro oko 5°C

MOGUĆE I POPLAVE /

Oluja Claudia ostavlja razorne posljedice za sobom. U Portugalu su poginule tri osobe, a deseci su ozlijeđeni. Južni dio zemlje bio je najteže pogođen snažnim vjetrovima, obilnom kišom i poplavama. Hitne službe čiste poplavljene ceste, oštećene kuće i srušena stabla. Iako se vrijeme postupno smiruje, i dalje su na snazi upozorenja za pojedine dijelove zemlje.

Nagla promjena vremena stiže i u Hrvatsku. Što nas to sve čeka, saznali smo u razgovoru s meteorologinjom RTL-a Damjanom Ćurkov Majaroš. Cijeli razgovor pogledajte u videu