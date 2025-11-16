Vatrogasac o spašavanju mladih iz auta užasa kod Ludbrega: 'Jedna je sama izašla, troje smo izvlačili...'

ZAVRŠILI NA KROVU /

Teška prometna nesreća dogodila se noćas oko jedan sat na cesti između Svetog Đurđa i Hrženice, nedaleko od Ludbrega. Automobil je sletio s ceste te se preokrenuo na krov. Za volanom je bila 18-ogodišnja vozačica, a u vozilu još troje mladih putnika. Vozačica nije bila pod utjecajem alkohola. Svi su zadobili lakše ozljede i prevezeni su u Opću bolnicu Varaždin, nakon čega su pušteni.

"Četiri osobe su ukupno bile u tom vozilu. Jedna je samostalno izašla iz njega, dok smo troje morali izvlačiti pomoću naše opreme. Nasreću, ozljede nisu bile teške naravi. Trajala je intervencija određeno vrijeme jer se radilo o gustoj magli i teškim uvjetima. Međutim, nasreću, svi su sada dobro", objasnio je zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ Stjepan Kovaček