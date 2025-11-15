Emocije na vrhuncu: Nema tko nije zastao kad je Grašo pustio glas...

DIRLJIV TRENUTAK /

Legendarni glas hrvatske glazbene scene Petar Grašo također je podigao atmosferu u Suwag Energie Areni do usijanja, a publika je svaku njegovu pjesmu pjevala u glas. Hitovi poput “Ako te pitaju” i “Moje zlato” izazvali su ovacije, a Grašo je uživao u posebnoj energiji hrvatske dijaspore. Njegov nastup bio je pravi spektakl, a kako je to izgledalo zabilježili smo na večerašnjoj "Hrvatskoj noći".