DIRLJIV TRENUTAK /

Emocije na vrhuncu: Nema tko nije zastao kad je Grašo pustio glas...

Legendarni glas hrvatske glazbene scene Petar Grašo također je podigao atmosferu u Suwag Energie Areni do usijanja, a publika je svaku njegovu pjesmu pjevala u glas. Hitovi poput “Ako te pitaju” i “Moje zlato” izazvali su ovacije, a Grašo je uživao u posebnoj energiji hrvatske dijaspore. Njegov nastup bio je pravi spektakl, a kako je to izgledalo zabilježili smo na večerašnjoj "Hrvatskoj noći".

15.11.2025.
23:27
Milena DražićTonia Malić
Petar GrašoFrankfurtHrvatska Noć Frankfurt
