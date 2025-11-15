Glazbeni spektakl okupio Hrvate u Njemačkoj, a organizator Robert nam otkriva: 'Ponosan sam'

U frankfurtskoj Suwag Energie Areni upravo je započela 14. po redu "Hrvatska noć", koja je okupila tisuće uzbuđenih posjetitelja. Ovo tradicionalno događanje okuplja neke od najistaknutijih glazbenika iz Hrvatske, a danas će publika uživati u nastupima legendarnih glazbenika poput Petra Graše, Doris Dragović, Hrvatskih Ruža, Grupe Vigor, Mate Bulića, grupe Dalmatino, Tonija Cetinskog, Miroslava Škore i TS Dukata. Voditelj ovogodišnjeg koncerta je Dalibor Petko, koji će publiku kroz večer voditi kroz nastupe i posebne trenutke.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Tijekom jednog od najznačajnijih događaja za hrvatsko iseljeništvo, koji Frankfurt pretvara u središte hrvatske glazbe i kulture, razgovarali smo s organizatorom Robertom Martinovićem. Iako iza sebe ima godine iskustva, Martinović ne skriva ponos kada je u pitanju ovako važan glazbeni projekt. "Ponosan sam što smo mi svi skupa okupili toliko naših ljudi iz iseljeništva. To je svake godine najznačajniji događaj za nas Hrvate izvan domovine", otkrio nam je.

Trema kao pozitivna značajka

Iako je uzbuđenje u zraku opipljivo, s njim neizbježno dolazi i doza treme, ali i veselja. "Ja se sigurno veselim, a pred svaki koncert je trema", povjerio nam se. Za njega, kako nam je priznao, trema nije znak straha ili nesigurnosti, već potvrda da mu je i dalje stalo te da osjeća odgovornost prema publici i izvođačima. "Kada nestane trema, onda treba prestati", zaključio je.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Među brojnim posjetiteljima, naletjeli smo i na Melanie, koja je stigla na koncert i nije skrivala oduševljenje. Po drugi puta prisustvuje "Hrvatskoj noći", a na pitanje kako se provodi, nije skrivala oduševljene: "Super!", poručila nam je. Kad je riječ o ostatku večeri, Melanie je bez dvojbe – očekuje pravu feštu do kasno u noć. Ipak, od svih izvođača na bogatom popisu, jedan bend posebno iščekuje kao krunu večeri. "Grupu Vigor", otkrila je.

Nije propustila ni jednu Hrvatsku noć

Među brojnima je bila i Martina Vrban iz Mannheima koja je otkrila poseban razlog svog dolaska. "Ova noć za mene znači mnogo jer se svi družimo. Cijela Hrvatska je tu, cijelu večer skupa, iz svih krajeva i to je lijepo vidjeti", rekla je. Martina nije propustila niti jednu "Hrvatsku noć" stoga joj je ovo 14. po redu. "Svake godine dolazimo i svake godine je sve bolje i bolje", otkrila nam je. Na pitanje što ju je ove godine privuklo u Frankfurt, Martina nije imala dvojbi. "Iskreno rečeno, radi Doris", otkrila je.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Hrvatska noć je emocija

Za brojne Hrvate koji žive u Njemačkoj, ova noć predstavlja više od koncerta, a upravo to nam je potvrdila i Marija rodom iz Šibenika koja živi u Kolnu. Na pitanje što za nju predstavlja ovaj događaj, kratko i jasno odgovara: "Emocija. Povezanost." Iako je prvi put na "Hrvatskoj noći", njezino uzbuđenje sve govori. "Očekujem zabavu". Također nam je otkrila kojim izvođačima se posebno veseli. "Doris Dragović. Također Dalmatino, oni za mene imaju posebnu emociju, ali Doris je Doris".

Foto: Matija Habljak/pixsell

Podsjetimo, uoči koncerta razgovarali smo i s pjevačem Matom Bulićem koji je novinare ugostio u svom “drugom domu”, restoranu NTG. “Ovdje se osjećam kao kod kuće, među prijateljima. Ljudi mi nedostaju i volim biti s njima”, rekao je Mate, prisjetivši se i krštenja svog unuka Tina prije tri mjeseca, otkrio nam je za Net.hr, a o tremi uoči večerašnjeg koncerta Mate je kazao: “Nema je. Svaki koncert radim s istom energijom, bilo da je publika velika ili mala. Želim da svi uživaju u glazbi.”

