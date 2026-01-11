Manuela

Manuela ima 26 godina i živi u Zagrebu. Iako njezin izgled i držanje odaju samopouzdanje, ispod površine krije se složenija priča - ponekad se preispituje, previše analizira i prilagođava stav ovisno o atmosferi oko sebe. Ona je prava perfekcionistica i osoba koja se ne boji izazova: svira klavir, voli kazalište, puno čita i uvijek će rado prihvatiti neki izazov - od raznih kvizova pa sve do igranja rukometa! Kad je o ljubavi riječ, kaže da je trenutačno oprezna i zatvorena, ali onaj tko uspije prodrijeti do nje, otkrit će romantičnu idealisticu. U šali dodaje da bi Gospodin Savršeni morao biti doista poseban da bi rastopio njezin trenutačni cinizam. Uvijek će je privući samouvjereni muškarci koji su puni razumijevanja. Manuela je otvorena i strastvena, a u show ulazi spremna na nova iskustva i pronalazak partnera koji će je pratiti u svemu. Gledajte novu sezonu 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!