Mate Bulić uoči 'Hrvatske noći': 'Ovo je moj drugi dnevni boravak, ovdje smo i unuka krstili’

"Hrvatska noć", najveći je hrvatski koncert izvan domovine, a sutra, 15. studenog u Frankfurtu će po 13. put za redom okupiti neke od najpopularnijih glazbenika i grupa iz Hrvatske. I dok se mnogobrojni Hrvati pripremaju za najiščekivaniju glazbenu noć u godini, već tradicionalno, kralj dijaspore, Mate Bulić (68), i ove je godine, dan uoči koncerta, okupio novinare u svom, kako nam je sam istaknuo, drugom domu.

Riječ je o restoranu "NTG" koji drži njegov dugogodišnji prijatelj Ivo Knez, a koji je godinama već sinonim za druženja i okupljanja Hrvata u Frankfurtu. Mjesto je ovo gdje se slave rođenja, krštenja, ali i mjesto koje već sedmu godinu za redom, tjedan dana nakon "Hrvatske noći", organizira "Prološku noć", humanitarnu večer na kojoj sve skupljene donacije odlaze potrebitim mještenima u Prologu.

Foto: Matija Habljak/pixsell

"Ovo je moje drugo mjesto, moj drugi dnevni boravak. Sjecište gdje se ja sa svojim prijateljima nalazim, kao da sam u Splitu na rivi ili na špici u Zagrebu... Dođem, pričam priču, pjevam pjesme i zezam se. To je neka moja relacija bez koje ja ne mogu. Jednostavno, ljudi mi nedostaju. Ja ljude volim. Čovjek sam njihov, jedan od njih. I oni to prepoznaju. Tako se ophode prema meni, ja prema njima isto tako i mi nađemo zajednički jezik u jednoj sekundi", kazao je Mate za Net.hr.

U Frankfurtu je prije tri mjeseca kršten Matin unuk Tin

Koliko upravo ovaj restoran ima važno mjesto u njegovom životu najbolje govori i činjenica da je ondje prije nekoliko mjeseci kršten i njegov unuk Tin.

"Mali Tin se ovdje krstio prije tri i pol mjeseca. Bilo nas je tu jedno odlično društvo. Svi moji glazbenici i kolege su došli ovdje. Malo smo svirali, zezali se, baš je bila jedna prava domaća atmosfera i baš sam veseo da je ispalo to tako. I bilo je fenomenalno", kazao nam je ponosni dida četvero mališana.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Mate Bulić će nadolazeće blagdane provesti u krugu obitelji

Kako je istaknuo, tremu uoči sutrašnje "Hrvatske noći" nema, a svakom novom koncertu pristupa s jednakim uzbuđenjem i veseljem neovisno o broju ljudi u publici.

"Ja samo dođem i odrađujem svaki koncert, kao i svaki. Podjednako prilazim snagom, bilo pet tisuća ljudi, petnaest dvadeset ili dvoje. Moja snaga je uvijek usmjerena da ti koji me slušaju da budu zadovoljni i to je kraj priče. Mislim da svi mi koji se bavimo tim poslom moramo tako razmišljati", rekao je Mate te nam za kraj otkrio kako će provesti nadolazeće božićne blagdane.

"Ovdje, ali u krugu obitelji. Moje dvije kćeri i četiri unuka, dva zeta. To je najveće bogatstvo koje imam i te blagdane sam isključivo s njima", zaključio je legendarni glazbenik.

