'EKONOMSKA JALTA' /

Procurio Trumpov plan za 'deal' s Rusima? Europi bi vratio plin, a evo u što bi ulagao na Arktiku
Foto: Jim Watson/afp/profimedia

Prijedlozi su detaljno opisani u dodacima mirovnom planu predanim europskim kolegama posljednjih tjedana

11.12.2025.
8:30
Hina
Jim Watson/afp/profimedia
Plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini uključuje prijedloge za obnavljanje ruskih energetskih tokova u Europu, velika američka ulaganja u ruske rijetke minerale i energiju te korištenje zamrznute ruske državne imovine, piše Wall Street Journal.

Novine navode da su prijedlozi detaljno opisani u dodacima mirovnom planu predanim europskim kolegama posljednjih tjedana.

Oni uključuju plan da američke financijske tvrtke i druga poduzeća iskoriste 200 milijardi dolara zamrznute ruske državne imovine za projekte u Ukrajini, među kojima veliki novi podatkovni centar koji bi pokretala nuklearna elektrana Zaporižje koju sada kontroliraju ruske snage, navodi list.

Američke tvrtke ulagale bi u ruske strateške sektore poput vađenja rijetkih metala i bušenja nafte na Arktiku, dok bi se ruski energetski tokovi u zapadnu Europu i svijet obnovili, dodaje se.

Novine navode da je jedan neidentificirani europski dužnosnik usporedio predložene energetske sporazume između SAD-a i Rusije s ekonomskom verzijom konferencije na Jalti iz 1945. godine.

Na tom su sastanku pobjednici Drugog svjetskog rata - Sovjetski Savez, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija - podijelili svoje interesne sfere u Europi.

Rusija je izvršila invaziju na Ukrajinu u veljači 2022.

