Ovo postaje ozbiljno, roditeljima će zvati socijalnu službu? 'Pa to je smiješno!'

Roditelji učenika škole u Donjem Dragonošcu već šestu godinu upozoravaju na neadekvatne uvjete nastave koja se, od zagrebačkog potresa, održava u prostoru DVD-a. Zbog nezadovoljstva su u više navrata prosvjedovali, a učenike tri dana nisu slali na nastavu.

"Nastava u DVD-u izgleda dosta skučeno. Učionica je jako mala, a tamo su i djeca s posebnim potrebama. Teško je ići po stepenicama, imamo i slijepo dijete, situacija je jako teška", kaže Marko Malović, roditelj učenika.

Zbog ovakvih postupaka roditelja, prema najavljenim izmjenama Pravilnika, škole bi ubuduće morale obavijestiti službu za socijalni rad.

Fuchsova poruka roditeljima

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs poručuje da roditelji imaju pravo na prosvjed, ali ne i na sprječavanje djece da pohađaju nastavu. "Nemaju pravo koristiti djecu kao sredstvo pritiska. U takvim situacijama škola će obavijestiti socijalnu službu o tome koji su to roditelji", rekao je Fuchs.

Roditelji, pak, ističu da traže samo jedno, sigurnu i primjerenu školu za svoju djecu.

"Ono što je uneseno u Pravilnik blago rečeno je smiješno. Pozivaju se na Ustav, a istovremeno ga krše, kao i Zakon o pedagoškom standardu", tvrdi Malović.

Stroža pravila o mobitelima

Izmjene Pravilnika donose i dugo najavljivana pravila o korištenju mobitela. U osnovnim školama predviđa se potpuna zabrana, uključujući i odmore, uz iznimke poput zdravstvenih razloga.

"Ne govorimo samo o mobitelima, već o komunikacijskim sredstvima, to uključuje tablete, pametne satove i slično", pojasnio je ministar Fuchs.

U srednjim školama pravila su nešto blaža. "Većina škola već ima propisano da se mobiteli ne koriste tijekom nastave, osim u obrazovne svrhe, dok su za vrijeme odmora dopušteni“, kaže Antun Kovačić, predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.

Alkohol, droge i oružje – osobito teška povreda

U Pravilniku, koji je trenutačno u e-savjetovanju, kao osobito teško neprihvatljivo ponašanje dodaje se unošenje ili konzumiranje alkohola i drugih zabranjenih tvari, kao i unošenje oružja i opasnih predmeta.

Bez promjena ostaje pravilo o roditeljskim ispričnicama, roditelji i dalje mogu opravdati izostanke do tri dana bez ograničenja broja puta. No ravnatelji osnovnih škola najavljuju da će tražiti izmjene.

"Ili da se roditeljske ispričnice ograniče na dva puta po polugodištu, ili da za izostanke tijekom pisanih provjera bude obvezna liječnička ispričnica", kaže Antonija Mirosavljević, predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola.

Prošle školske godine zabilježeno je oko 40,2 milijuna izostanaka, od čega čak 700 tisuća sati nije bilo opravdano.