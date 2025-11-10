Kada se počelo previše popuštati? 'Nakon covida se dogodio jedan problem...'

Beskonačnim školskim ispričnicama je odzvonilo. Ministarstvo obrazovanja želi ograničiti broj izostanaka učenika koje mogu opravdati roditelji. Takvu ideju dio njih podržava.

"Svako malo djeca izostaju i onda previše je toga, previše propuštaju, a mislim da nekad i nije za ostanak doma", kaže Erna iz Rijeke.

"Možda bolje da se ograniči da to bude svakih par mjeseci tri dana, tako nešto". Koliko često ste vi to pravo iskoristili? "Možda dva do tri puta unutar pet godina", kaže Elvira iz Rijeke.

Za promjene i sindikati

Da se broj opravdanih izostanaka ograniči na 12 dana u školskoj godini, i to za izostanke kraće od tri dana, još se raspravlja. Za RTL Danas potvrdio je to i ministar Radovan Fuchs. "Već smo sada dogovorili određene sastanke s ministarstvom zdravstva pa ćemo mi to napraviti tako da nitko ne bude oštećen, a svi da budu zadovoljni".

Za promjene su i sindikati. Ističu krajnje je vrijeme da se zaustave roditelji koji zloupotrebljavaju mogućnost neograničenog pisanja ispričnica. "Negdje se nakon covida dogodio jedan problem, jedan prostor u kojem su roditelji zbog lakoće, zbog komfora, zbog toga što se ne žele svađati sa svojom djecom jednostavno počeli popuštat međutim to popuštanje je izmaklo svakoj mogućoj kontroli", kaže Nada Lovrić, predsjednica Sindikata Znanje.

Lani je bio oko 40 milijuna i 200 tisuća izostanaka učenika. Od toga opravdano je njih oko 39 i pol milijuna.

Foto: Rtl Danas

Liječnici se protive ideji

Iz koordinacije hrvatske obiteljske medicine danas nisu htjeli pred kamere, ali protiv su ideje da oni opravdavaju izostanke.

"Problemi su očito malo dublje, problem treba rješavati tamo gdje je i nastao. Neka ostane onako kako je - tri dana da opravdava roditelj, ali da se više razgovara i da se više surađuje obrazovni, zdravstveni sustav, ali na prvom mjestu roditelji", kaže Mirjana Kalerek Karakaš, predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju iz Varaždina

Jer liječnici kažu - djeca ne trebaju dolaziti u ordinacije s blažim simptomima bolesti. "Gubi se vrijeme i roditeljima i djeci koja bi trebala odležati tu bolest, a ne da ih dovodimo u ordinacije jer i takvo malo bolesno dijete može pokupiti težu bolest i onda smo učinili gore nego da nije došao do nas", dodaje Kolarek Karakaš.

Dio roditelja ima svoje rješenje, a koliko će tijekom školske godine roditelji moći opravdati izostanaka bit će poznato uskoro.