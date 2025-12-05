Od partijanerice do buduće kraljice: Ove fotografije Kate Middleton vjerojatno želi zaboraviti

Kate Middleton (43), rođena 1982. godine, odrasla je u obitelji koja nije imala aristokratske korijene, ali je uvijek bila orijentirana na obrazovanje i društvene vrijednosti. Na St. Andrewsu je upoznala princa Williama (43), a njihova veza počela je kao prijateljstvo prije nego što su postali ozbiljan par. Iako je imala kratku vezu s novinarom Willemom Marxom prije Williama, prava prekretnica u njezinom životu dogodila se 2010. godine kada je William zaprosio. Vjenčali su se 2011. godine u spektakularnoj ceremoniji, a Kate je postala vojvotkinja od Cambridgea. Danas je majka troje djece i ključna figura u britanskoj monarhiji, sa sve većim očekivanjima da će jednog dana postati kraljica.