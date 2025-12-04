Kraljica paddocka: Zanosna plavuša zavladala Formulom 1 i zavela Landa Norrisa

Portugalska glumica, model i influencerica Margarida "Magui" Corceiro ime je koje posljednjih mjeseci odzvanja svijetom Formule 1. Iako je u domovini poznata po uspješnoj karijeri, globalnu je slavu stekla kao djevojka McLarenovog vozača Landa Norrisa. Njihova turbulentna veza, puna prekida i pomirenja, drži obožavatelje u neizvjesnosti, a njezina pojava na utrkama redovito privlači pozornost medija.

Rođena 26. listopada 2002. u Santarému u obitelji liječnika, Margarida je rano zakoračila u svijet showbusinessa. Karijeru modela započela je sa samo deset godina, a televizijski debi ostvarila je 2019. u portugalskoj seriji Prisioneira. Uslijedile su zapažene uloge u popularnim telenovelama kao što su Bem me Quer i Quero É Viver, a okušala se i u kultnoj tinejdžerskoj seriji Morangos com Açúcar. Svoj talent pokazala je i na plesnom podiju, sudjelujući 2020. u portugalskoj verziji showa "Ples sa zvijezdama".

Uspješna je poduzetnica, a put do Landovog srca bio je trnovit

Osim glume, Corceiro je i uspješna poduzetnica. Suvlasnica je brenda kupaćih kostima MISSUS Swimsuits te jedna od najutjecajnijih osoba na društvenim mrežama u Portugalu, s više od dva milijuna pratitelja na Instagramu. Njezin profil, koji prate i sam Norris te holivudski glumac Glen Powell, prepun je glamuroznih fotografija s putovanja i modnih snimanja za brendove poput Armani Beauty.

Romansa između Landa i Margaride započela je nedugo nakon njezinog prekida s nogometašem Joãoom Félixom. Prvi put su viđeni zajedno u svibnju 2023. kako se voze ulicama Monaka, što je pokrenulo lavinu nagađanja. Gotovo godinu dana kasnije, u travnju 2024., pojavili su se na finalu teniskog turnira u Monte Carlu, no vezu i dalje nisu službeno potvrdili.

Uslijedio je neočekivani obrat. Tijekom ljeta 2024., Norris je u jednom intervjuu izjavio da je slobodan, rekavši: "Trebam djevojku, a nemam je." Izvor blizak paru za The Sun potvrdio je da su se "ohladili" i da se Lando želi fokusirati na karijeru.

Ipak, čini se da je ljubav pobijedila. Margarida se ubrzo ponovno počela pojavljivati na utrkama kao Landova podrška. Viđena je u McLarenovoj garaži na Velikoj nagradi Monaka, u društvu njegovih roditelja, Adama Norrisa i Cisce Wauman. Službeni F1 TV prijenos identificirao ju je kao njegovu partnericu, čime su glasine o pomirenju potvrđene. Njezina suptilna podrška, poput lajkova i komentara na Norrisove objave nakon pobjeda, nije promakla budnom oku obožavatelja.

Prije Norrisa bila je u vezi s Joaoom Felixom

Prije veze s Norrisom, Margarida Corceiro bila je četiri godine, od 2019. do 2023., u vezi s portugalskim nogometašem Joãoom Félixom. Njihov je prekid bio javan, a glumica je na Instagramu podijelila izjavu u kojoj je naglasila da ostaju prijatelji. "João i ja smo godinama zajedno ostvarivali ciljeve, u fazi promjena, rasta i učenja. Sretna sam što sam dio njegovog života. Dobro smo, sretni i prijatelji kao što smo uvijek bili", napisala je tada.

Margarida Corceiro dokazala je da je puno više od "djevojke vozača F1". Svojom karizmom, uspješnom karijerom i neporecivom ljepotom unijela je dašak holivudskog glamura u svijet oktana. Mediji je već nazivaju "novom kraljicom paddocka", a njezina priča s Norrisom bez sumnje je jedna od najpraćenijih romansi u modernoj Formuli 1.