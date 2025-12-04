Ovo čeka cijeli svijet: Evo kada i gdje gledati posljednju utrku sezone koja sve odlučuje

Uoči posljednje utrke Svjetskog prvenstva formule 1, Velike Nagrade Abu Dhabija koja se vozi u nedjelju na stazi Yas Marina, čak tri pilota imaju izglede za osvajanje naslova prvaka - Britanac Lando Norris (McLaren), Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) i Australac Oscar Piastri (McLaren).

Jako dugo posljednja utrka sezone nije bila ovako iščekivana. Tri vozača imaju šanse za naslov i oči cijelog svijeta bit će uprte u Abu Dhabi. Lando Norris odlučuje sam o sebi. U vodstvu je s 408 bodova i prva tri mjesta mu garantiraju naslov. Max Verstappen zaostaje 12 bodova, a Oscar Piastri 16. Njih dvojica vrebaju Norrisov kiks.

Posljednji put tri pilota su u zadnjoj utrci sezone lovila naslov 2010. godine, a na koncu se radovao Nijemac Sebastian Vettel u Red Bullu premda je u zadnju utrku ušao s trećeg mjesta i 15 bodova iza vodećeg Španjolca Fernanda Alonsa u Ferrariju, dok je između njih bio Australac Mark Webber s osam bodova manje od Alonsa.

Sezona je bila luda i puna preokreta i nitko ne može pretpostaviti što nas čeka u nedjelju u posljednjoj utrci. Kvalifikacije su na rasporedu dan ranije.

