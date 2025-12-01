Prepoznajete li ju? Slavna glumica zasjenila sve, pogledajte što je radila

Bogati i slavni sjatili su se na pretposljednju utrku Formule 1 u Abu Dhabiju. Velika nagrada Katra bila je mamac za Jessicu Albu, Novaka Đokovića. Rija Ferdinanda, Kevina Harta, Roberta Mancinija, Stevena Gerarrda, Gianni Infantina i mnogi drugi. Posebno je lijepa Jessica Alba plijenila pažnju fotoreportera, ali i okupljenih na utrci u VIP-u i van njega. Utrka u Abu Dhabiju je bila dramatična, a slavni su uživali u svakom krugu, potezu na stazu, pretjecanju...

Drama u boksu

"McLaren je priredio pravu blamažu u boksu i time Maxu Verstappenu omogućio veliku prednost u borbi za naslov", javlja britanski The Sun detalj koji je odlučio utrku...

Momčad u narančastom odlučila je ne pozvati nijednog od svojih vozača u boks kada je sigurnosni automobil izašao na stazu u sedmom krugu utrke u pustinji. Time su širom otvorili vrata Verstappenu. Red Bull je odmah pozvao četverostrukog svjetskog prvaka na zaustavljanje bez gužve, nakon čega je on odjurio prema pobjedi.

'Teorije zavjere odmah su se počele vrtjeti'

Nizozemac bi ispao iz borbe za naslov da je utrku završio iza Landa Norrisa na stazi Lusail. Par se našao na dlaku jedan od drugoga, ali Norris nije želio riskirati i povukao se. Piastri je letio u bolidu, kao i cijelog vikenda, postavio je novi najbrži krug i povećao vodstvo ispred Verstappena.

Drama je stigla u sedmom krugu kada je na stazu izašao sigurnosni automobil nakon što se Nico Hülkenberg sudario s Pierreom Gaslyjem.

Sauber je ostao nasukan na stazi, a Verstappen je otišao u boks dok su oba McLarena ostala vani.

"Teorije zavjere odmah su se počele vrtjeti, a mnogi su se začudili zbog hrabre odluke McLarena da ne pozove nijednog svog vozača u boks. Pojavile su se i sugestije da je McLaren bio zabrinut da bi mogao dovesti u nepovoljan položaj ili Norrisa ili Piastrija", piše The Sun.

Sada je samo 12 bodova iza Britanca, koji je završio na četvrtom mjestu, dok je Oscar Piastri bio drugi i sada zaostaje 16 bodova za vodećim. Više o tome čitajte - OVDJE.

Odluka o prvaku u zadnjoj utrci

Aktualni svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, pobjednik je Velike Nagrade Katra koja se vozila na Lusail International Circuitu, maksimalno zakompliciravši borbu za naslov prvaka uoči posljednje utrke sezone u Abu Dhabiju.

Verstappen je uoči 23. utrke sezone bio treći sa 371 bodom, iza Mclarenovog dvojca, Landa Norrisa sa 396 i Oscara Piastrija sa 374 boda.

Međutim, nakon 70. pobjede u karijeri i sedme ove sezone, Nizozemac je sada drugi sa 396 bodova, 12 manje od vodećeg Norrisa, te četiri više od Piastrija.

Zanimljivo, tri najbolja vozača imaju po sedam pobjeda ove sezone. U njihovo društvu ugorao se jedino George Russell s dvije pobjede.

