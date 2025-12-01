Evo kako Verstappenova pobjeda u Katru mijenja šanse za naslov u Formuli 1

Nakon drame u kojoj je Max Verstappen uzeo Veliku nagradu Katra, "kockice se drukčije slažu" i u vikend ulazimo s tri moguća prvaka Formule 1.

Pred Velikom nagradom Abu Dhabija još su trojica vozača u igri, a preostale su dvije utrke do kraja. Ta trojica su McLarenov dvojac Lando Norris i Oscar Piastri, kao i četverostruki branitelj naslova Max Verstappen. Najveće šanse trenutno ima McLarenov vozač Lando Norris, koji vodi, dok je Oscar Piastri, koji je do sada bio drugi, sada treći. Upravo je Piastri veći dio sezone bio prvi, sve do Velike nagrade Meksika, no tada mu je Lando Norris oteo vodstvo. U Katru je, međutim, Australac pao još niže kada je četverostruki prvak Max Verstappen uzeo Veliku nagradu Katra i "zaprijetio" dvojcu iz McLearna uzimanjem svoje pete uzastopne titule. Ovom je ključnom pobjedom Verstappen došao na drugo mjesto, samo 12 bodova iza vodećeg Norrisa.

Što to znači za naslov? Verstappen može osvojiti naslov samo ako pobijedi u posljednjoj utrci, a Norris ne osigura mjesto na postolju, dok je Britancu dovoljno da završi na postolju. Da bi Piastri osvojio naslov, mora nadmašiti Norrisa za 16 bodova, budući da je skliznuo na treće mjesto u poretku.

Podsjećamo, Verstappen zna sve o napetim završnicama, budući da je 2021. osvojio naslov vozača ispred Lewisa Hamiltona u posljednjem krugu posljednje utrke sezone.

