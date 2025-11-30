Verstappenu dramatična pobjeda nakon blamaže McLarena: 'Teorije zavjere u Formuli 1 već su počele'

Aktualni svjetski prvak, Nizozemac Max Verstappen u bolidu Red Bulla, osvojio je Veliku nagradu Katra na stazi Lusail International Circuit u nedjelju navečer i dodatno zakomplicirao borbu za naslov uoči posljednje utrke sezone u Abu Dhabiju.

Prije 23. utrke Verstappen je bio treći u ukupnom poretku sa 371 bodom, iza McLarenovog dvojca. Landa Norrisa sa 396 i Oscara Piastrija sa 374 boda.

Norris ima 12 bodova više od Verstappena utrku prije kraja

Utrke Formule 1 ekskluzivno od 2026. možete gledati na RTL-u i platformi VOYO.

Nakon 70. pobjede u karijeri i sedme ove sezone, Nizozemac je sada skočio na drugo mjesto sa 396 bodova, 12 manje od vodećeg Norrisa, te četiri više od Piastrija. Zanimljivo je da sva trojica vodećih – Norris, Verstappen i Piastri – imaju po sedam pobjeda ove sezone, dok im se s dvije pobjede priključio još jedino George Russell.

"McLaren je priredio pravu blamažu u boksu i time Maxu Verstappenu omogućio veliku prednost u borbi za naslov", javlja britanski The Sun detalj koji je odlučio utrku...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Momčad u narančastom odlučila je ne pozvati nijednog od svojih vozača u boks kada je sigurnosni automobil izašao na stazu u sedmom krugu utrke u pustinji. Time su širom otvorili vrata Verstappenu. Red Bull je odmah pozvao četverostrukog svjetskog prvaka na zaustavljanje bez gužve, nakon čega je on odjurio prema pobjedi.

Drama u sedmom krugu

Nizozemac bi ispao iz borbe za naslov da je utrku završio iza Landa Norrisa na stazi Lusail. Par se našao na dlaku jedan od drugoga, ali Norris nije želio riskirati i povukao se. Piastri je letio u bolidu, kao i cijelog vikenda, postavio je novi najbrži krug i povećao vodstvo ispred Verstappena.

Drama je stigla u sedmom krugu kada je na stazu izašao sigurnosni automobil nakon što se Nico Hülkenberg sudario s Pierreom Gaslyjem.

Sauber je ostao nasukan na stazi, a Verstappen je otišao u boks dok su oba McLarena ostala vani.

"Teorije zavjere odmah su se počele vrtjeti, a mnogi su se začudili zbog hrabre odluke McLarena da ne pozove nijednog svog vozača u boks. Pojavile su se i sugestije da je McLaren bio zabrinut da bi mogao dovesti u nepovoljan položaj ili Norrisa ili Piastrija", piše The Sun.

Sada je samo 12 bodova iza Britanca, koji je završio na četvrtom mjestu, dok je Oscar Piastri bio drugi i sada zaostaje 16 bodova za vodećim.

Verstappen je prije utrke rekao da nema što izgubiti i ostao je vjeran svojim riječima, brutalno projurivši pored Norrisa u prvom zavoju.

'Bila je to nevjerojatna utrka za nas, pogodili smo s odlukama u boksu'

"Bila je to nevjerojatna utrka za nas, pogodili smo s odlukama u boksu. Ovo je bila jako važna utrka nakon teškog vikenda," rekao je Verstappen, koji je još prije tri mjeseca zaostajao čak 104 boda za vrhom.

Foto: Ipa, Independent Photo Agency/alamy/profimedia

Verstappen je slavio ispred Piastrija, koji je startao s “pole positiona” i pobijedio u subotnjem sprintu, dok je Španjolac Carlos Sainz u Williamsu završio treći. Vodeći Norris bio je četvrti.

"Očito večeras nismo napravili dobar posao. Vozio sam najbrže što sam mogao, ali nije išlo. Kad se osvrnemo, prilično je jasno što smo trebali učiniti, ali o tome ćemo još razgovarati. Teško je to sada prihvatiti," priznao je razočarani Piastri.

Carlos Sainz bio je daleko zadovoljniji.

"Ponosan sam na cijelu ekipu. U ovaj vikend ušli smo uvjereni da će biti najteži u sezoni, a izašli smo s postoljem. Strategija je bila pogođena, start odličan, danas smo sve odradili kako treba," rekao je vozač Williamsa.

Odluka o novom svjetskom prvaku past će iduće nedjelje u Abu Dhabiju, baš kao i 2021. godine, kada je Verstappen u dramatičnoj završnici svladao Lewisa Hamiltona.

Norris nije uspio iskoristiti svoju prvu “meč-loptu”, no i dalje drži najbolju poziciju – jedno od prva tri mjesta u Abu Dhabiju dovoljno mu je za osvajanje naslova prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u! Ekspert Blažičko: 'Ljudi su opsjednuti ovim sportom'