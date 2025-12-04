Finale za pamćenje: Trojica vozača u Abu Dhabiju odlučuju o naslovu prvaka Formule 1

Nakon 23 uzbudljive utrke, sezona Formule 1 2025. godine dobit će svoj epilog na Velikoj nagradi Abu Dhabija. U jednoj od najnapetijih završnica u novijoj povijesti, čak tri vozača ulaze u posljednju utrku s matematičkim izgledima za osvajanje naslova svjetskog prvaka: Lando Norris, Max Verstappen i Oscar Piastri.

Lando Norris, vozač McLarena, ulazi u vikend kao lider prvenstva s 12 bodova prednosti ispred Maxa Verstappena i 16 ispred svog timskog kolege Oscara Piastrija.

Norris na korak do sna

Britanac je jedini vozač čija sudbina ovisi isključivo o njemu. Norrisu je za osvajanje svog prvog naslova prvaka dovoljno završiti utrku na pobjedničkom postolju, neovisno o rezultatima njegovih rivala. Iako je dominantno pobijedio u Abu Dhabiju prošle sezone, posljednje utrke pokazale su znakove nervoze, a pogreške u Kataru smanjile su njegovu bodovnu prednost. Najveći teret je upravo na njemu, jer se od njega, kao iskusnijeg vozača u timu, očekuje da osigura titulu.

Verstappenov lov na povijest

Aktualni četverostruki prvak Max Verstappen u Abu Dhabi stiže s nevjerojatnim zamahom. Nakon što je sredinom sezone zaostajao čak 104 boda, vozač Red Bulla je serijom pobjeda došao u poziciju da se bori za peti uzastopni naslov, čime bi se izjednačio s Michaelom Schumacherom. Njegovo iskustvo u odlučujućim utrkama, poput one iz 2021. na istoj stazi, i beskompromisan pristup čine ga najopasnijim izazivačem. Za razliku od McLarena, Red Bull je u potpunosti fokusiran na njega kao jedinog kandidata.

Može li Piastri iskoristiti kaos?

Iako je autsajder, Oscar Piastri ima povijest na svojoj strani. U posljednja dva navrata kada su tri vozača odlučivala o prvaku u zadnjoj utrci (2007. i 2010.), titulu je osvojio onaj koji je bio treći u poretku. Mladi Australac nema što izgubiti i može voziti potpuno rasterećeno. Njegova šansa leži u eventualnom sukobu ili problemima vodećeg dvojca. Pobjeda u utrci, uz Norrisov plasman ispod petog mjesta, donijela bi mu senzacionalni naslov.

Timske odredbe kao ključ odluke

Najveće pitanje pred utrku jest kako će se McLaren postaviti. Momčad je cijele sezone inzistirala na tome da svojim vozačima dopušta slobodnu borbu. Međutim, scenarij u kojem Verstappen vodi utrku, a Norris je izvan postolja, mogao bi ih natjerati na bolnu odluku – žrtvovanje Piastrijevog rezultata kako bi Norris osvojio naslov.

Sve je spremno za dramatičnu završnicu pod reflektorima staze Yas Marina. Pritisak, strategija i vozačka vještina odredit će tko će na kraju podići pobjednički pehar i ponijeti titulu svjetskog prvaka Formule 1.